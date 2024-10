Tamara o suzama zbog Katice i Mileninom ispadu: 'Sve je izmislila'

Katica i Milena, sudionice showa "Ljubav je na selu" baš se i ne slažu s Tamarom te su komentirale kako ništa ne radi, a Katica je rekla da stalno zove Ivu i prenosi mu što se događa u apartmanu. Također, Katica je rekla da je Tamara bila ljubomorna kada su bile u izlasku s farmerom koji ju je zagrlio pa je zaplakala. Tamara je za RTL.hr komentirala svoj odnos s Katicom i Milenom i sve što su govorile o njoj.

"Nije točno da ništa ne radim. Mislim da je u pitanju ljubomora jer vjeruju da će me Ivo držati do kraja kod sebe. Često sam se čula s Ivom prije dolaska kod njega pa im i to smeta. One dvije nisu izmjenjivale poruke s njim", ispričala je.

Kaže da nije ljubomorna osoba i da nije radila nikakve scene u zajedničkom izlasku s Ivom i Katicom. "Ako mene ne odabere, sve prihvaćam. Vjerujem u pravu ljubav, a ne ljubomoru. Katica je sve izmislila o našem izlasku. Šetali smo se svi troje i družili. Suza nije bilo s moje strane. Prije je ona pustila suzu dok je Ivo sa mnom komunicirao. Milena je htjela ostati u apartmanu. Rekla je da nas pušta da se družimo i da nije ljubomorna", istaknula je Tamara.

Osvrnula se na svoj loš odnos s Milenom i Katicom. "Osjetila sam neprijateljsku stranu od obje, čak više od Milene. Katica se promijenila otkad smo stigle kod Ive. Rekla je da će se pobrinuti da ona i ja budemo do kraja kod Ive. Imala je dobru foru da izbaci Milenu, ali ja nisam pala na sve to", tvrdi Tamara. Kaže da je farmeru sve to zabavno. "Njega to ne dira", rekla je.

Osvrnula se i na situaciju s Milenom koja je rekla da ne želi spavati u istom apartmanu s Ivom. "To je bilo pretjerano. Bila je još jedna dnevna soba s kaučom. Očekivala sam da će Milena htjeti da spava u apartmanu. Bila je ljubomorna jer sam ja bila sama u sobi pa da mi Ivo ne dođe. Tko prizna, pola mu se prašta", ispričala je Tamara.

GALERIJA: Pogledajte kako se Martina Tomčić mijenjala tijekom godina, razlika je vidljiva

Inače, Katica se posvetila peglanju Ivinih košulja, iako je ranije priznala da jedino košulje mrzi peglati. Otkrila je i da joj smeta Tamarino ponašanje. "Tamara se cijelo vrijeme izležavala i bila na telefonu", istaknula je.

"Nazivala je Ivu i samo mu je sve prenosila i govorila što se događa u apartmanu. Non-stop mu je vršila pritisak", dodala je. Milena i

Katica su rekle Tamari da mora zaliti cvijeće i da ne mogu one sve same.

"Milena je rekla da nije dužna služiti Tamaru da bi Tamara na kraju rekla da Milena stalno na nju viče i da ona nije došla tu raditi", ispričala je Katica. "Svaki dan čujem lekciju, bila to Milena ili Katica: 'Vidiš, ti samo ležiš, ništa ne radiš, samo si na mobitelu, a mi stalno nešto radimo", rekla je Tamara, koja je otišla zaliti cvijeće.

"Ja bih rekla da je to neka njihova taktika u smislu da me se hoće riješiti, u smislu da ja nemam šanse kod Ive, da odustanem, ali mene to ne dira. Ja i dalje idem naprijed", istaknula je Tamara.

Milena je pitala Katicu misli li da je osvojila Ivu u šetnji. "Ne znam. Nisam baš potpuno sigurna, ali...", odgovorila je Katica. Milena je komentirala kako je Ivo češkao Katicu po leđima dok su bili u šetnji. Zanimalo ju je da li je to Tamara primijetila. "Nije, meni se čini da je ona plakala", otkrila je Katica.

VEZANI ČLANCI:

"Zato što je mene Ivo zagrlio, a ja sam njemu naslonila glavu. Vidjela sam da joj nije baš drago. Bila je ljubomorna", dodala je Katica. Ispričala je da je Tamara kolutala očima i pokušala nešto pokazati farmeru. "Radila je scene i svašta nešto", rekla je Katica Mileni.

"Ivo je više pažnje posvećivao Katici tako da je Katica danas u trećem, sedmom nebu, desetom nebu", zaključila je Milena.

VIDEO: Psihomodo pop održao slavljenički koncert! Na pozornicu doletjeli grudnjaci, a publici su pripremili ovo iznenađenje