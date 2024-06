Tamara iz 'Braka na prvu' proslavila je rođendan, a Filip se nije pojavio. Otkriveno je i zašto

U sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" Tamara i Filip bili su skladan par i publika je vjerovala kako će ostati zajedno i nakon završetka showa, ali to se nije dogodilo. U finalu je Tamara priznala kako joj se Filip sviđa, a on je kasnije otkrio kako sada nije spreman za vezu i nije spreman žrtvovati svoje slobodno vrijeme. Nakon showa su rekli kako se ne viđaju više često i Filip je rekao kako je Tamara bila na njegovoj rođendanskoj zabavi, ali on se nije sada pojavio na proslavi njezinog 29. rođendana.

- U pravilu, nisam slavila 29. rođendan. S najboljom prijateljicom i prijateljem sam otišla na večeru pa poslije na karaoke gdje su mi se bratić i njegova djevojka pridružili. Velika fešta za rođendan će biti kada ću otvoriti novu dvoranu, a tada ću proslaviti i imendan i useljenje - ispričala je Tamara za RTL, a Filip nije došao na njezinu proslavu jer je bio na prijateljevoj momačkoj zabavi u Istri.

Poslije showa su podijelili svoje dojmove o sudjelovanju i pričali o tome jesu li sada s nekim u vezi. Filip je rekao kako mu je teško poslije prekida s Tamarom ući u sličan odnos i treba mu vremena da dođe k sebi, a Tamara je rekla kako nije u vezi sada. Prisjetili su se i početka svog odnosa u showu te činjenice da i dalje djeluju kao par.

- Od početka smo tako bili, od trećeg dana – prva večera je bila naša večera - prisjetio se Filip. - Znam ja zašto se tebi nisam svidjela. Ljudi odbijaju stvari koje se ne mogu priuštiti - rekla je Tamara. U finalu showa su pogledali svoje snimke i tada je Filip priznao da je bio užasan na početku, ali je potpuno promijenio mišljenje te se još jednom ispričao Tamari. Filip je rekao kako mu je showu omogućio da nauči više o sebi, dok je Tamra priznala da joj je pomogao da izađe iz zone ugode, isproba neke nove stvari te da nauči više o odnosima.

VIDEO Biljana Borzan odala zbog čega su ju izbacili iz Sabora: Ja to pojma nisam imala....