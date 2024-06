Bivši suprug Doris Pinčić podijelio novosti: 'Di živiš? Pa evo, zadnjih dana u automobilu...'

Glazbenik Boris Rogoznica ovih je dana dupkom ispunjen, a koliko zapravo posla ima glazbenik otkrio je i sam jednom objavom na društvenoj mreži Instagram. - Di živiš? Pa evo, zadnjih dana u autu - napisao je Boris Rogoznica, inače bivši suprug popularne HRT-ove voditeljice Doris Pičić Guberović.

Još je u svibnju sa svojim vjernim pratiteljima podijelio da ima jedno puno poslovnih obaveza, nakon što je u ožujku otputovao u daleki Tajland. - Ovo su dvije slike fotografirane u razmaku od 5 dana. Prva je nastala u ponedjeljak kada sam poletio, a druga danas (petak) kada sam sletio natrag u Zagreb. U svibnju sam imao rekordan broj nastupa otkako se bavim glazbenim nastupanjem. Ljudi me angažiraju kako bih svojom vještinom, pozitivom i dobrom energijom unio radost u njihove živote te začinio njihove važne datume. Moj posao je ekstreman. Napori su ponekad zaista nadljudski. Mjesečno upoznajem nebrojeno mnogo novih lica, s kojima moram porazgovarati, slikati se, zagrliti oko ramena, popiti rakiju, našalit se, i naravno svima svirati i pjevati bez zadrške. Sve to poprilično crpi energiju. Da bih to tako mogao, moram biti sretan i napunjen dobrim sadržajem. Ako stisnete naranču, izaći će slastan sok. Ako stisnete prišt, izaći će gnoj. Daješ ono što imaš u sebi - napisao je Boris te nastavio:

VEZANI ČLANCI:

- Tako je sa svima nama. Od presudne važnosti je da održavamo mentalnu i fizičku higijenu. Punimo se dobrim i pozitivnim stvarima, vježbamo, putujemo, uživamo u životu, hrani, piću, u svemu što nas čini sretnima i ispunjava, a da nije štetno po zdravlje ili za druge. Kako drugačije dati radost drugima ako je nema u nama? Nikako! Zato ljudi, Putujte, volite i obožavajte svoj život. Ne čekajte drugi. Što će vam kad imate ovaj, ovdje i sada - zaključio je Boris.

FOTO Boris Rogoznica uživao je u čarima Tajlanda!

Podsjetimo, Boris Rogoznica u braku je s Doris dobio dvoje djece, sina Donata i kći Gitu. Bivši supružnici Boris i Doris okrenuli su nove stranice u svojim životima te je svatko krenuo svojim putem. Boris je tako nedavno objavio da boravi u Norveškoj, točnije u Oslu. Ondje već dugi niz godina živi njegova sestra Marina koja se bavi snimanjem reklama. "Kraljevska obitelj ispred kraljevske palače", napisao je uz njihovu zajedničku fotografiju kako poziraju na snijegu uz tamošnju palaču.

Inače, Doris Pinčić nedavno je svojem prezimenu dodala i ono novog supruga Davora Guberovića, a s njim je i dobila kći kojoj su dali ime Divna.

VIDEO: Posljednji ispraćaj glumca Duška Valentića