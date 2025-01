Tajči na Dinamovu koncertu: 'Gdje god bila, pjevam pjesme o Zagrebu'

Kako su to i najavili organizatori, bio je to uistinu događaj koji je slavio zagrebačko toplo purgersko srce, večer ispunjena popularnom glazbom, ljubavlju prema vlastitom gradu i njegovom najpoznatijem sportskom simbolu. Ali i večer koja je, s "pro bono" nastupom niza glazbenih zvijezda rezultirala prihodom u korist Zaklade GNK Dinamo "Nema predaje" pa je 25.000 eura otišlo na račun SOS Dječjeg sela Ladimirevci. Dobro će doći korisnicima toplog doma u kojem odrastaju djeca koja su ostala bez roditeljske skrbi, ali ne i bez brige zajednice i ljubavi njihovih odgajatelja.

Ove posebne večeri Lisinski je odzvanjao zagrebačkim popevkama, ali i navijačkim himnama. A svi oni koji su kupnjom ulaznica donirali u dobrotvorne svrhe mogli su uživati u nastupu sjajnih pjevača uz instrumentalnu potporu članova Ante Gelo Benda. Nakon što su pozornicom prodefilirali Sanja Doležal, Vladimir Kočiš-Zec i Marinko Colnago s najvećim uspješnicama Novih fosila, nakon što je s Tajči pjevala s puno emocija, nakon izvedbi prekaljenog šansonijera Drage Diklića te Vlade Kalembera i Matije Cveka, a nastupali su i Zagrebački solisti, mnogi nazočni bili su pod snažnim dojmom.

Dudu zasuzio zbog Kranjčara

A jedan od takvih bio je i Brazilac koji je igrao za Hrvatsku i koji je danas počasni konzul Lijepe Naše u najvećoj južnoameričkoj zemlji, a Dinamo smatra svojom obitelji: – Bila je ovo za mene emotivna večer kakvoj dosad u Zagrebu nisam nazočio. Najemotivniji trenutak večeri za mene je bio onaj kada je s ekrana "zapjevao" pokojni Cico Kranjčar koji mi je bio i trener i kada sam odvrtio neke stare filmove u glavi – kazao nam je Eduardo da Silva.

Popularni Dudu u Dinamo je stigao sa 16 godina i s modrima je proveo osam i pol godina. – To je klub koji me stvorio, koji me zadužio za cijeli život i da nije Dinama, možda ne bih niti bio tu gdje jesam. Kako mi je supruga Hrvatica, uvijek rado dođem u Zagreb i pogledam pokoju Dinamovu utakmicu pa sam tako bio i u Londonu kada se igralo protiv Arsenala, a bit ću i na Maksimiru u srijedu navečer kad se Dinamo susreće s Milanom.

Na upit koje su mu pjesme, od onih koje su izvedene te večeri, bile posebno drage, hrvatski Brazilac je kazao: – Meni je ovo bio vrlo lijep doživljaj tim više što je priredba imala i snažnu humanitarnu crtu. Osim onih standardnih navijačkih koje smo mi dinamovci pjevali kada bismo osvojili trofej, uvijek sam volio čuti "Kako je dobro vidjeti te opet" of Fosila, a sviđala mi se i "Lupi petama" Prljavog kazališta.

Još jedan bivši dinamovac pratio je koncert s puno emocija. Kada mu je ovaj novinar kazao da on kao lički "dotepenec" nikad nije svjedočio izraženijem iskazu privrženosti jednom gradu i klubu, Goran Vlaović nam je uzvratio: – Kao slavonski "dotepenec" uživao sam večeras. Bilo je puno emocija prema Dinamu pa i prema Zagrebu, no Dinamo je puno više od Zagreba. Meni kao klincu to je bio neki zamišljeni put koji mi se i ostvario jer sada i živim u Zagrebu.

Koja ga je od izvedenih pjesama najviše dirnula u žicu? – Dobre su sve ove navijačke, ali i zagrebačke pjesme, a meni je, iako nisam rođen tu, najbliskija bila ona od Prljavaca "Rođen u Zagrebu". Naime, kada sam kao mlad iz Osijeka došao u Dinamo, imao sam svoj refren za tu pjesmu i pjevušio "Živim u Zagrebu".

Tajči intervjuirala Acu Petrovića

Među najemotivnijim izvođačima svakako je bila Tatjana Cameron Matejaš, Zagrepčanka koja živi u Americi. Tajči je i suzu pustila nakon vlastite izvedbe balade "Zadnji fijaker". – Meni je večeras bilo predivno, a ta pjesma, kao i mnoge druge zagrebačke, veže me za sve trenutke koje sam u Zagrebu ostavila iza sebe i za sve drage ljude koji su još tu ili ih više nema. Inače, sve te pjesme, gdje god se u svijetu našla, pjevam sama sebi.

Odvrtjevši film unazad, sve do 80-ih, pitali smo Tajči koliko je ona kao zagrebačka klinka držala do sporta i sportaša?

– Mi nismo bili neka sportska obitelj koja ide na utakmice, ali su se Dinamove utakmice na televiziji gledale pod obvezno. Sjećam se da sam i ja nešto pisala i poslala pa sam dobila značku Dinama. Inače, i danas se sjećam da sam na nekom "eventu", baš ovdje u Lisinskom, intervjuirala Acu Petrovića kojem sam se divila. A sa Željkom Mavrovićem odrasla sam u istom kvartu. Kada je on započinjao svoju boksačku karijeru, ja sam počela glazbenu pa smo se bodrili.

Inače, kad ju je upravitelj Zaklade Saša Pavličić-Bekić nazvao i pitao je li voljna nastupiti, Tajči je pristala iz prve. Baš kao i mnogi izvođači koje su oko nastupa animirali još i Ante Gelo i redatelj priredbe Krešimir Dolenčić. Jer, Dinamo je u njihovim životima očito nešto više od samog nogometnog kluba.

