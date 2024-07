Svjetski poznati rocker doživio obiteljsku tragediju, o svemu se otvorio na društvenim mrežama

Kultni gitarist američkog hard rock benda Guns N' Roses, Saul Hudson (58), planetarno popularan pod scenskim pseudonimom Slash, u ranim je jutarnjim satima na svom Instagram profilu javnosti saopćio vijest o preminuću svoje pokćerke Lucy-Bleu Knight, koja je ovaj svijet napustila u 25. godini života. Tim povodom rocker je uputio sljedeće riječi:

- Lucy-Bleu Knight, rođena 6. prosinca 1998., voljena kći Meegan Hodges i Marka Knighta, pokćerka Samanthe Somers Knight i Slasha, sestra Scarlet Knight, polusestra Londona i Casha Hudsona, preminula je u miru u Los Angelesu 19. srpnja 2024. Lucy-Bleu je bila nevjerojatno talentirana umjetnica, strastveni sanjar i šarmantna, draga i slatka duša. Obitelj moli za privatnost u ovim teškim trenucima i zahtjeva da se javnost suzdrži od spekulacija dok tuguje i prolazi korz ovaj ogroman gubitak - napisao je 58-godišnjak u objavi na vremenskoj crt, koja je ubrzo privukla veliku pozornost i izraze sućuti i podrške njegovih pratitelja, ali i najbližih prijatelja i suradnika.

- Riječi ne mogu opisati naše najdublje suosjećanje. Volimo vas sve jako puno - napisala je Susan Holmes McKagan, supruga bivšeg basista Gunsa i Slashovog kolege Duffa Mckagana, a javila se i jedna sadašnja članica sastava, pozadinska pjevačica i klavijaturistica Melissa Reese s porukom: - Ne mogu pronaći riječi. Šaljem vam apsolutno svu ljubav, zagrljaje, sućut i podršku - njezine su riječi.

Razlog smrti gitarist je odlučio ostaviti tajnim, a prije nego što je objavio ovu tužnu vijest Slash je otkazao četiri datuma svoje solo turneje naziva 'S.E.R.P.E.N.T.', tada kao razlog navodeći 'nepredviđene okolnosti'. Kako piše u tom priopćenju, s nastupima će nastaviti 28. srpnja u Torontu. Britansko-američki glazbenik Lucyjnu majku Meegan još 1989. godine. Ubrzo su prekinuli, no ponovno se susreću 2015. godine te su do danas ostali u vezi.

Hudson oduvijek gaji bliski odnos sa svojom obitelji, ponajviše roditeljima, majci Oli i ocu Anthonyju, kojima je neizmjerno zahvalan. - Zahvaljujem svojim roditeljima što su to što jesu. Izložili su me okruženjima toliko bogatim, šarenim i jedinstvenim da je ono što sam doživio ostavilo na mene trajni dojam - izjavio je jednom prilikom.

Podsjetimo, legendarni rocker kroz svoju bogatu karijeru nastupao je i u Hrvatskoj. On je uz uz Mylesa Kennedyja i The Conspiratorse nastupio 2015. godine na zagrebačkoj Šalati. Kako je i najavio u svom intervjuu za Večernji list na repertoaru su bili i hitovi iz doba Guns'n' Rosesa pa je tako prava euforija zavladala kad su odsvirali Welcome to the Jungle i Sweet Child of Mine. Slash je pokazao zagrebačkoj publici zašto je na popisu Timea drugi najbolji gitarist svih vremena.

