Svi su zabrinuti! Zbog ovih objava obožavatelji, ali i poznati misle da slavna pjevačica treba pomoć

Fanovi pjevačice Britney Spears ponovno su u strahu za mentalno zdravlje pjevačice. Naime, nakon serije bizarnih objava na Instagramu, hashtag #FreeBritney dobio je novi zamah i sve više njih objavljuje kako se čini da pjevačica suptilno pokazuje da nešto s njom nije u redu. Britney objavljuje videe na kojima pleše, pokazuje odjeću i šali se, no neki smatraju da ona ne kontrolira sama svoj Instagram.

- Doslovno piše zovite policiju - jedan je od komentara, dok se drugi nadovezuje: - Brišu mi komentare, stvarno me strah.

- Nešto stvarno nije u redu, može li netko provjeriti s policijom?- napisala je jedna pratiteljica,

- Britney, jesi li ok? - pitala je i glumica Sarah Hyland, a glumica raven symone poručila joj je da treba objaviti fotografiju na kojoj ima drugu majicu ili društvo. Naime, Spears je u zadnjih nekoliko mjeseci objavila više fotografija no kojima je u istoj odjeći i s neurednom frizurom i noktima, a osim toga su nestale i neke objave na kojima je s dečkom Samom Asgharijem iako on još uvijek komentira njezine objave.

Nakon više zabrinutih komentara javila se na Instagramu, te napisala kako je sve u redu i da se ona tako inače ponaša, te da želi inspirirati ljude da budu samouvjereni.