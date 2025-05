Ovo je Marko Bošnjak poručio prije nastupa: 'Donosim nešto pomalo riskantno. Iznenadimo Europu zajedno'

Naš ovogodišnji predstavnik na Euroviziji Marko Bošnjak oglasio se na Instagramu uoči nastupa u polufinalu. Marko je objavio nekoliko fotografija poručio: "Ovo eurovizijsko putovanje bilo je izazovno, ali još sam tu - čvrst, snažan i spreman dati sve od sebe. Put nije bio lagan, ali svaki trenutak je vrijedio. Donosim nešto pomalo riskantno, pomalo divlje, ali najvažnije je da vjerujem u to. Vjerujem u svoj tim, u ljude koji su mi davali podršku i u obožavatelje koji su uz mene od prvog dana. Ovo je moja duša, moj nastup, moja priča. I jedva čekam podijeliti je sa svima vama. Iznenadimo Europu zajedno", napisao je.



Podsjetimo, Marko večeras nastupa 14. po redu, a čut ćemo i predstavnike Islanda, Poljske, Slovenije, Estonije, Ukrajine, Švedske, Portugala, Norveške, Belgije, Azerbajdžana, San Marina, Albanije, Nizozemske i Cipra. Gledatelji će imati priliku vidjeti i nastupe predstavnika Italije, Švicarske i Španjolske, koji direktno idu u veliko finale.

Ovogodišnja Eurovizija održava se u Baselu u Švicarskoj, nakon što je Nemo prošle godine pobijedio s pjesmom The Code. Natjecanje se održava u areni St. Jakobshalle, a radi se o 69. natjecanju. Marko nastupa s "Poison Cake", a prije nastup javio se i rekao kako se osjeća.

GALERIJA Prepoznajte li ovu bivšu HRT-ovu voditeljicu? Gledatelji i danas žale za njenim odlaskom, a evo čim se sada bavi



- Super se osjećam, dobili smo puno pohvala od novinara, koji su gledali prvu probu. Čuo se glasan pljesak. Sada je nastup lijepo upakiran, nisam na kortikosteroidima i znam pjevati. Sigurno će biti dobro, možete očekivati moćan nastup i na kraju lijep trenutak oslobođenja jer će poslati jednu veliku energiju - rekao je za Dalmatinski portal. Našalio se i na račun žirija: - Očekuje nas proba za žiri, a ako se nešto dogodi, onda oni malo biraju, a mene žiri voli što smo već zaključili - prisjetio se ovogodišnje Dore naš predstavnik.

Kladionice mu predviđaju nezahvalan plasman, svrstavajući ga na začelje, no to ga ne brine. - Meni je mama uvijek govorila: 'To su neki kockari, šta oni znaju'" - prenio je majčin savjet. Odlučno je dodao: - Vidjet ćemo sutra čija mati crnu vunu prede. I ničija nije do zore gorila - poručuje Marko. Najavio je i da je nastup znatno drugačiji od onog na Dori, poručivši da publika može "očekivati neočekivano."

Bošnjak je pojasnio i poruku pjesme "Poison Cake", naglašavajući da nije o doslovnom trovanju. - Pjesma govori o osvještavanju svake osobe koja se ikada osjećala marginalizirano, odbačeno, kao da za nju nema mjesta. 'Poison Cake' je za sve te odbačene, da u sebi pronađu snagu. Pozivamo karmu i svemir da odrade svoje. Pjesma je slojevita, puna metafora. Moja poruka je da je važno zauzeti se za sebe i boriti se za svoje ciljeve, te znati da neki ljudi ne zaslužuju cvijeće i proljeće - zaključio je.