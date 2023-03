'Sve u isto vrijeme' neobičan favorit na Oscarima, vodi s ukupno 11 nominacija

"Sve u isto vrijeme", luckast znanstveno-fantastični film koji se bavi pitanjem paralelnih svemira, na dodjelu Oscara u nedjelju stiže kao krajnje neobičan favorit za najbolji film. Šefovi Akademije filmskih umjetnosti i znanosti, koja dodjeljuje nagrade, nadaju se da će gledatelji odlučiti pratiti ovogodišnju ceremoniju i vidjeti hoće li film koji je zaradio više od 100 milijuna dolara osvojiti najveću nagradu Hollywooda i okončati priču o prošlogodišnjem šamaru Willa Smitha.

"Sve u isto vrijeme", koji vodi s ukupno 11 nominacija na ovogodišnjoj svečanosti, prikazuje kinesku imigranticu, vlasnicu praonice rublja, koja se našla u sukobu s višedimenzionalnim zlim bićem, za koje se ispostavi da je zapravo njezina kći.

Lik Evelyn, koji utjelovljuje Michelle Yeoh, mora prikupiti moć svojih drugih 'ja' koji žive u paralelnim svemirima, u kojima ljudi umjesto prstiju imaju hrenovke, koriste umjetna spolovila kao oružja, a u nekima od njih kamenje može govoriti. Film se istaknuo na gotovo svakoj dodjeli nagrada u Hollywoodu, a njegove karizmatične zvijezde, uglavnom iz Azije, postale su jedna od glavnih tema ove sezone.

"To je skupina veoma dopadljivih ljudi koji stoje iza filma i zbog kojih se nije moguće ne radovati se", rekao je Scott Feinberg, kolumnist tjednika Hollywood Reporter za francuski AFP. No, iako se očekuje da će čudan film dominirati svečanošću dodjele Oscara, mogao bi naići na kamen spoticanja pri odabiru najboljeg filma.

Akademija koristi poseban "preferencijalni" sustav glasanja za tu nagradu, u kojoj članovi ocjenjuju filmove od najboljih prema najgorim. Takav pristup može naškoditi polarizirajućim filmovima.

Jedan glasač, koji je htio ostati anoniman, za AFP je rekao da su neki članovi, osobito stariji, "više podijeljeni što se tiče 'Sve u svoje vrijeme'". "Bio je veoma smion i jedinstven, no ne i tradicionalan film. Za mnogo ljudi bi se mogao naći na donjem dijelu glasačkog listića", rekao je glasač.

Ako neki drugi film može imati koristi od toga, onda je to vjerojatno "Na zapadu ništa novo", Netflixov film na njemačkom jeziku o Prvom svjetskom ratu koji je trijumfirao na dodjeli nagrada britanske akademije BAFTA.

Drugi potencijalni dobitnik nagrade za najbolji film je i "Top Gun: Maverick", dugo čekani nastavak filma s glumcem Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi, pri čemu je redatelj Steven Spielberg nedavno izjavio da su glumac i film "možda spasili čitavu filmsku industriju" od pandemije."To je bio film koji je publike vratio u kinodvorane", rekao je anonimni glasač na Oscarima.

Podjednaki izgledi

Premda utrka za najbolji film ima jasnog favorita, kategorije za pojedine uloge su nevjerojatno tijesne. "Ne mogu se sjetiti godine, barem otkad ja ovo radim, gdje su u tri od četiri kategorije za glumu izgledi zaista bili podjednaki", rekao je Feinberg.

U kategoriji za najbolju glavnu žensku ulogu, Cate Blanchett je već duže vrijeme favorit da osvoji svog trećeg Oscara zbog uloge u filmu "Tar", no polet filma "Sve u isto vrijeme" bi mogao dovesti Yeoh do povijesne pobjede, kojom će postati prva Azijka koja je osvojila nagradu. "Mislim da će Michelle Yeoh vjerojatno pobijediti," rekao je glasač. "Cate Blanchett je već dva put pobijedila... neki ljudi glasaju uzimajući to u obzir", dodao je.

Tri su favorita u utrci za najbolju glavnu mušku ulogu: Austin Butler ("Elvis"), Brendan Fraser ("Kit"), i Colin Farrell ("Duhovi otoka"). Utrka za sporedne uloge je možda još i tješnja.

Angela Bassett iz filma "Black Panther: Wakanda zauvijek", prva glumica koja je nominirana iz Marvelovih filmova o superherojima natječe se protiv zvijezde Jamie Lee Curtis iz "Sve u isto vrijeme" i Kerry Condon iz "Duhova otoka". Jedna kategorija pak djeluje kao da je već odlučena.

Ke Huy Quan, koji je kao dijete glumio u filmovima "Indiana Jones i ukleti hram" i "Goonies", osvojio je sve dosadašnje nagrade za sporednu ulogu i čini se gotovo sigurnim da će osvojiti i ovu za svoju ulogu u filmu "Sve u isto vrijeme".

Šamar

Svečanošću kruži bauk "šamara", šokantnog trenutka s prošlogodišnje svečanosti kada je Will Smith napao Chrisa Rocka na pozornici zbog šale o njegovoj supruzi. Izvršna producentica Oscara Molly McNearney je na tiskovnoj konferenciji ovog tjedna rekla: "Spomenut ćemo to, a zatim ćemo krenuti dalje". Organizatori su prošle godine postali predmet kritika jer su Smithu dozvolili da nakon napada ostane na događaju i primi svoju nagradu za najbolju glavnu ulogu.

Kasnije mu je zabranjeno da deset godina prisustvuje dodjeli, što znači da ove godine ne može uručiti nagradu za najbolju glumicu kao što je običaj. Po prvi put je uspostavljen "tim za krizne situacije" koji bi trebao odmah reagirati na bilo kakav neočekivani razvoj događaja.

Blockbusteri

Dijelom zahvaljujući "šamaru", prošlogodišnja gledanost se poboljšala u odnosu na rekordno niske razine, no ostala je dobrano ispod svog vrhunca iz 1990-ih dok interes za dodjele nagrada opada, a pesimisti i dalje predviđaju kraj odlazaka u kino. Organizatori su ove godine treći put doveli Jimmyja Kimmela da vodi svečanost i nadaju se da će nominacije za blockbustere s velikom gledanošću poput "Top Gun: Maverick" i "Avatar: Put vode" vratiti publiku i za Oscare. Kada je osobito popularan film "Titanic" 1997. osvojio 11 Oscara, dodjelu je pratilo 57 milijuna ljudi. "Ako javnost mari za filmove, relativno više mari za Oscare", rekao je Feinberg.

