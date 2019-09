'Suze mi dolaze na oči kad pričam o ovome i imam knedlu u grlu'

Producentica i glumica Jelena Veljače zajedno s Nevom Tolle gostovala je na televiziji Al Jazeera. Tema razgovora bila je inicijativa #Spasime te koliko se toga u zakonu promijenilo otkako je inicijativa ukazala na probleme i potrebne izmjene zakona kojima se pooštravaju kazne za djela vezana za nasilje u obitelji i nad ženama.

Zahvaljujući inicijativi #spasime sada će se strože kažnjavati nasilje u obitelji. Jelena je istaknula kako ima mali otpor prema tome kada se govori kako će silovanje drastično više kažnjavati, jer ipak se radi o tome da se kazna povećala s minimalno jedne na tri godine.

- Vjerojatno je to velika stvar u pravnom svijetu, pretpostavljam, koji ja do kraja ne razumijem i nije mi blizak jer nisam pravnica, no meni i dalje silovanje nije nešto za što možete dobiti samo tri godine zatvora. Naravno, to je vrlo kompleksna tema, nema mjesta u zatvorima i kad se kompleksnije uđe u neka pitanja shvati se da država na sve strane propušta i ima rupa. - rekla je Veljača.

Zadovoljna je što što ovaj put doista nešto pokrenulo i što se politička volja nije pretvorila u isprazni PR te što su se svi zahtjevi koje je inicijativa predočila premijeru i resornom ministru bili ispunjeni u roku koji je obećan. Glumica nije mogla sakriti emocije dok je govorila o žrtvama zlostavljanja te o njihovim mučnim i traumatičnim iskustvima.

- Mnoge žrtve s kojima smo komunicirale osobno, a koje su u braku ili u vezi, pristaju na seks bez fizičkog otpora jer su im djeca spavaju u susjednoj sobi. Meni suze dolaze na oči kad pričam o ovome i knedla mi je u grlu. To se do sada nije smatralo silovanjem, a to jest silovanje. Simbolički u tome je naša najveća pobjeda, zato što ona nije samo pravna nego je stav da se u ovoj državi i društvu neće tolerirati takvo ponašanje prema ženama - istaknula je Jelena i jasno naglasila kako odnos bez privole u braku nije odnos bez privole nego silovanje.

- Nije lako prijaviti obiteljsko nasilje, psihologija žrtve je nešto o čemu se mora govoriti i nešto što se mora razumjeti i uzimati u obzir kada se donose presude i kada se u postupku sudi nasilniku - rekla je Veljača i naglasila kako je važno govoriti o svim aspektima ovog problema.