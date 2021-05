Albina sutra ima novu probu: Saznali smo što će biti s nastupom ako bude pozitivna na koronu

Naša predstavnica na Eurosongu Albina Grčić (22) prošlu je subotu otputovala u Rotterdam kako bi branila hrvatske boje na natjecanju za europski glazbeni tron. U nedjelju prijepodne odradila je prvu probu, nakon čega su uslijedile brojne reakcije zbog promjene stajlinga, a danas je imala slobodan dan iskoristila za odrađivanje online intervjua i fotografiranje

- Tek sutra imamo drugu probu, a prva je prošla fenomenalno! Jako smo zadovoljni. Imali smo nekih primjedbi koje su sve uvažene i nakon prvog i drugog nastupa, a nakon trećeg smo imali viewing-room iza kojeg je uslijedio sastanak. Generalno smo jako zadovoljni kako će to sve izgledati i kako se Albina i plesači osjećaju i kako su to izveli - govori u jednom dahu Uršula uzbuđeno koju smo kontaktirali telefonski. - Imali smo neke nekih primjedbi da to sve bude još bolje: korekcije u kadrovima i male izmjene u koreografiji. Sutra imamo drugu probu, tri ponavljanja. Od toga se nešto i snima i služit će kao back-up, ako slučajno ne budemo mogli nastupiti - pripominje nam Uršula pa objašnjava kako se cijeli tim danas testirao, uoči nove probe i svi su negativni.

Foto: EBU / THOMAS HANSES

- Svi smo negativni i zbog toga smo jako sretni. Do ovog trena back up je bio snimljena generalna proba s Dore, a to bi uistinu bila šteta zbog toga što smo ipak nadogradili naš nastup i uveli promjene - tvrdi nam Tolj komentirajući i ostale delegacije koje je imala prilike vidjeti. - Meni se čini, koliko sam uspjela pogledati, većina odlučila na vrlo varijante koje su predstavili na svojim festivalima. Mi smo napravili neke drastične rezove, ali smo napravili nadogradnju nastupa. Jako smo optimistični. Reakcije su jako dobre, jako pozitivne - uzbuđeno govori Uršula dobacujući da se sve odvija po planu.

- Jako se dobro svi osjećamo i funkcioniramo kao ozbiljan tim. Imamo sastanke skoro svaki dan gdje još jednom prolazimo sve detalje i nastojimo osigurati da bude sve onako kako mi želimo i da smo što mirniji i opušteniji da bismo se koncentrirali što više na nastup. Albina je baš komentirala da ova stroga pravila zapravo odgovaraju izvođačima jer nema puno distrakcija, osim nekih intervjua uz poštivanje svih aktualnih epidemioloških mjera. Nema partyja ili dodatnih evenata koji bi nas dodatno ipak istrošili i malo nam skrenuli pozornost sa samog nastupa, a ovako se možemo koncentrirati na nastup i dati sve od sebe i da budemo u najboljem izdanju! - kaže nam Uršula dodajući da cijela delegacija diše kao jedno i daje sve od sebe da predstave Hrvatsku što je najbolje moguće.

Foto: EBU / THOMAS HANSES

- Vjerujem da će svi biti ponosni na nas - govori nam. Nakon što su objavljeni videi s proba, Hrvatska se probila za nekoliko mjesta na kladionici te joj predviđaju prolaz u finale. - Dobila sam poruku od prijatelja koji prate stanje na kladionicama. Iako kladionice nikad ne moraju biti finalne. Nisam se uzrujavala ni kad smo bili malo niže, ali mislim da je ovaj trenutak proboja definitivno rezultat naših proba. To znači da su one ostavile dobar dojam. Kladionice na kraju krajeva mogu biti rezultat dogovorenih akcija, tako da uvijek moramo računati na to kada gledamo stanje. Kako mi ništa ne uplaćujemo (smije se), onda možemo taj pomak naprijed možemo smatrati rezultatom našeg rada - zaključuje ponosno Tolj.

VIDEO Nakon 24 godine veze prekinuli Petar Grašo i Danijela Martinović