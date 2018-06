Susret u Zagrebu: Evo tko je fatalna crna žena iz Kićinog hita

Fatalna crnka u koju se Kićo Slabinac zaljubio prije 46 godina zaslužna je za njegov veliki hit "Zbog jedne divne crne žene".

- U New Yorku sam upoznao prekrasnu ženu, podrijetlom Hercegovku. Sjedila je u Cadillacu, sa šalom oko vrata. Bila je to ljubav na prvi pogled. Imao sam velike planove, čak sam i apartman kupio u Astoriji. Znala je da je “Zbog jedne divne crne žene” njoj napisana. Na koncertima bih je posjeo u prvi red, stao ispred nje i pjevao samo njoj. Toliko sam bio opčinjen. Vjerovao sam da će trajati vječno. Pokazalo se da nije mislila doći ovamo, a nisam ni ja mogao ostati tamo. Našla je drugog i ostavila me. Mislila je da će me samo tako preboljeti, no čuo sam da do danas nije. Veza je s moje strane bila poštena i iskrena. Kad smo se rastajali, rekao sam: “Odlazim mirne savjesti, a bojim se da ti od svoje nećeš pobjeći do groba” - ispričao je prije nekoliko godina Kićo Slabinac u intervju za Večernji list.

Zgodna crnka koja je davnih 70-ih osvojila srce našeg legendarnog pjevača zove se Mirjana Antonović i s Kićom se susrela u Zagrebu te je zajedničke fotografije objavila na svom Facebook profilu.

Pjevač je svoju bivšu ljubav i njenu prijateljicu odveo na sladoled, a obožavatelje su razgalile fotografije njihovog druženja.