Supruga Zelenskog s djecom skrivena na tajnoj lokaciji: 'Osjećam se kao na rubu psihičkog izgaranja...'

Prva dama Ukrajine, Olena Zelenska u nedavnom je intervjuu otkrila kako je pokušavala ostati jaka za svog supruga, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, upravo baš kao i njihova djeca te drugi Ukrajinci koji su pogođeni ratnom agresijom Rusije na Ukrajinu. Progovorila je o tome da je bila "blizu toga da psihički izgori" zbog invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na njezinu domovinu, prenosi Daily Mail.

Olena Zelenska otkrila je kakav je osobni danak pretrpjela u posljednje dvije godine, s obzirom na to da je zbog ruske invazije bila prisiljena živjeti odvojeno od supruga. On je ostao u Kijevu, dok ona živi na drugom, neotkrivenom mjestu s njihovo dvoje djece. "Postoje trenuci u kojima se osjećam kao da sam na rubu psihičkog izgaranja i shvaćam da mi treba odmor od svega. Trudim se učinkovito iskoristiti svaki trenutak, jer ponekad mislimo da imamo vremena za odmor, a nemamo", rekla je u intervjuu za Telegraph.

Također je opisala ‘strašne trenutke‘ u kojima se znala buditi usred noći s crnim mislima. "Dobro je što se to događalo noću jer me onda nitko od moje djece nije vidio, a trudim se uvijek biti njihov izvor povjerenja. Znate, djeca se uvijek ugledaju na roditelje i moraju znati da će sve biti u redu. Nekoliko sam si puta dopustila zaplakati kad sam bila nepodnošljivo tužna, ali to je bilo nešto što sam svjesno učinila jer znam da ponekad moram zaroniti duboko do dna kako bih pronašla snagu za dalje. Morate si nekad i dopustiti da se isplačete", ispričala je Olena Zelenska, koja se nada da će "živjeti do ukrajinskog trenutka pobjede".

Kako bi lakše prebrodila situaciju u kojoj se nalazi, odlučila je ne čitati vijesti prije spavanja, a također sastavlja i "popis stvari koje je smiruju". Pokušava zaokupiti svoje misli čišćenjem kuće ili pranjem kose. "Dok nešto radite, ne sjedite besposleno i samo se plašite, već radite nešto korisno u tom trenutku", objasnila je prva dama Ukrajine.

Podsjetimo, ova bivša scenaristica upoznala je svog supruga još dok je bila tinejdžerica, a nakon toga su zajedno radili na jednoj humorističnoj seriji i ljubav je planula. Vjenčali su se 2003. godine. "Nismo dosadili jedno drugome, zapravo nedostajemo jedno drugome. Nemamo se vremena naljutiti jedno na drugo ili se svađati, u posljednje se vrijeme uopće ne svađamo", čak se i našalila prva dama Ukrajine.

