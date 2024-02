Supruga našeg reprezentativca oduševila novim fotkama iz Manchestera: 'Najljepša žena na svijetu'

Hrvatski nogometni reprezentativac Metao Kovačić i njegova supruga, poduzetnica Izabel krajem prošlog mjeseca pohvalili su se fotografijama s odmora na Sejšelima, no čini se kako su se vratili s odmora jer je Izabel objavila fotografije iz Manchestera na kojima je pozirala uz zalazak sunca. Prva fotografija je crno bijela, a ostale, kao i kratka snimka, pokazale su prekrasan zalazak, a fotografije su oduševile pratitelje.

"Najljepša žena na svijetu", "Kako si lijepa", "Prelijepa si", "Super ti je šešir", pisali su joj pratitelji u komentarima.

Podsjetimo, par je prije odmora na Sejšelima uživao u Dubaiju, a tamo su dočekali i Novu godinu. Čini se kako su Sejšeli i Dubai izrazito popularno odredište ove zime, jer je upravo tamo odmarala i pjevačica Maja Šuput s obitelji tijekom siječnja.

Inače, Izabel i Mateo su par još od 2010. godine. Upoznali su se u crkvi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim selima, gdje je ona pjevala u zboru. Mateo je u to vrijeme bio ministrant, i tako su se njih dvoje upoznali. Izabela se zbog lijepoga glasa, ali i stasa isticala među drugim djevojkama, a najviše je voljela pjevati duhovne šansone i psalme.

U istoj crkvi su se i vjenčali 2017. godine. U listopadu 2020. dobili su sinčića Ivana kojemu je krsni kum Luka Modrić. Nakon što je postala gospođa Kovačić, Izabel je pod još većim povećalom javnosti, no bez obzira na to, ostala je jednostavna i samozatajna, no obožavatelji na društvenim mrežama uvijek su oduševljeni njezinim objavama, naročito modnim kombinacijama.

