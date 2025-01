Suprug Blanke Vlašić, prvi put od priznanja da imaju otvoreni brak, objavu posvetio njoj i njihovom sinu

Ruben Van Gucht, belgijski sportski novinar i suprug Blanke Vlašić stigao je u središte pozornosti javnosti nakon što je u studenom otkrio da je u otvorenom braku s našom bivšom atletičarkom. Vijest je to koja se brzo proširila te izazvala podijeljene reakcije, a još uvijek njihov život privlači pozornost. Nakon što je javnost u televizijskom intervju sportskog novinara saznala kako je ovaj par u otvorenom braku Ruben i Blanka nisu nakon toga imali zajedničkih objava na Instagramu i nisu se pojavljivali zajedno, a sada je Ruben nakon dugo vremena na Instagram storyju objavio fotografiju Blanke i njihovog sina Monda. Ruben je objavio fotografiju na kojoj Blanka i Mondo zajedno crtaju i uz fotografiju je stavio emotikon srca i emotivnog smajlića, a na fotografiji se vidi kako Blanka nosi vjenčani prsten.

Ruben je u spomenutom televizijskom intervju kazao kako on i supruga imaju otvoren odnos, što znači da mogu prakticirati odnose i s drugim ljudima, te da se s time Blanka u potpunosti slaže. Prema Van Guchtovim riječima, njihov se dogovor temelji na otvorenosti i povjerenju, a o svom gostovanju u kojemu je otkrio ove detalje obavijestio je i Vlašić te mu je ona pružila podršku. Otkrio je i kako Blanka zna tko su njegove partnerice, ali ne zna i detalje.

– To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem taj tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: "Jadna, neće znati." Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla. Blanka za domaće medije nije htjela komentirati Rubenovo izjave i rekla je kako ne daje izjave o privatnom životu. Nakon javnog priznanja o svom braku Ruben je uglavnom na društvenim mrežama dijelio što radi i s kim uživa u slobodno vrijeme i sve do danas nije objavio nijednu zajedničku fotografiju sa suprugom.