Suprug Blanke Vlašić podijelio detalje: Otkrio čije su noge bile na krevetu dok se javljao iz hotela

Belgijski novinar Ruben Van Gucht koji je u braku s našom proslavljenom atletičarkom Blankom Vlašić, tijekom nedavno održanog europskog prvenstva u nogometu izvještavao je o ovom natjecanju održanom u Njemačkoj. Jedno od javljanja bilo je i iz njegove hotelske sobe kada su se u kadru iza njega na krevetu vidjele, navodno ženske noge, prenosili su to strani mediji. Kada je shvatio da je u kadar ušao i prizor koji nije htio da gledatelji vide Ruben je pokušao namjestiti šalicu na stolu tako da se noge ne vide.

Ovaj događaj potaknuo je glasine o Rubenovoj izvanbračnoj aferi, a on je sada u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju otkrio da su noge koje su bile u kadru zapravo bile Blankine. "To je zapravo naša snaga. Naviknuo sam na pritisak medija u Belgiji. U ovom sam poslu već 15 godina. A Blanka je svjetski poznata sportašica. Takve stvari ne utječu na nas. Čujemo se svakog dana, stalno. Što god ljudi pričali, to nama nije važno", izjavio je Ruben koji je trenutačno u Parizu zbog Olimpijskih igara, pa dodao da Branka neće tamo doći. "Zvali su je da dođe, ali ipak neće. Nije baš zgodno zbog Monda. Tek mu je godina i osam mjeseci. Htjela bi gledati atletiku, a tu su sva finala navečer kada Mondo već mora na spavanje", komentirao je.

Blanka i Ruben vjenčali su se u svibnju 2022. godine, a tada je Blanka iznenadila javnost fotografijom s njihovog vjenčanja koju je objavila na društvenim mrežama. Također, tada je otkrila vijest i da je trudna. Sinčića Monda rodila je 8. studenog prošle godine, točno na svoj 39. rođendan.

Naša proslavljena atletičarka rodila je carskim rezom u splitskom KBC-u. Presretni roditelji nekoliko dana nakon poroda objavili su prvu fotografiju sinčića. - Rođen na mamin rođendan, najbolji poklon na svijetu - napisali su uz fotku na kojoj Blanka drži sina u naručju, a Ruben ga ljubi u čelo. U posljednje vrijeme Blanka često pokazuje i kako provodi vrijeme s obitelji te dijeli roditeljske savjete.

