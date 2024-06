Stručnjakinja za kraljevsku obitelj: Evo kada će se Kate Middleton ponovno pojaviti u javnosti

Princeza od Walesa Kate Middleton (42) svake godine svojim dolaskom upriličuje najpoznatiji teniski turnir na svijetu - Wimbledon, gdje tradicionalno predaje pehar pobjednicima u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pritom, Middleton je i sama pokroviteljica All England Tennis and Croquet Cluba, lokacije u Londonu na kojoj se održava natjecanje. Međutim, ove godine princezin dolazak pod znakom je pitanja zbog njezinog lošijeg zdravstvenog stanja. Ona boluje od karcinoma i slijedi preporuke liječnika, no stručnjakinja za kraljevsku obitelj Hilary Fordwich za Fox News Digital otkrila je koje su namjere princeze Kate.

- Njezin sljedeći cilj je... prisustvovati Wimbledonskom prvenstvu u All England Law Tennis Clubu koje počinje 1. srpnja - tvrdi Fordwich. - Kao najstrastvenija obožavateljica tenisa i pokroviteljica All England Lawn Tennis and Croquet Cluba, ona obično dolazi u Kraljevsku ložu pratiti većinu važnih mečeva, a kasnije dijeli trofej pobjednicima - objasnila je stručnjakinja, koja ipak kaže da je princeza oprezna oko prisustvovanja kraljevskim događajima jer trenutno ipak prioritizira vlastiti oporavak.

- Dok je princeza Kate razgovarala sa svoje troje djece, mahala gomili i smiješila se tijekom svečanosti Trooping the Colour, na njoj su se mogle primjetiti posljedice iscrpljujuće kemoterapije. Glamurozna i prekrasna kao i uvijek, ipak nije bila ona stara - objašnjava Fordwich, pa nastavlja: - Kasnije je uzela vremena za odmor dok je princ William poveo princa Georgea i princezu Charlotte na stadion Wembley slušati koncert Taylor Swift. Nadalje, od princeze se nije očekivalo da će prisustvovati događajima vezanim uz državni posjet cara i carice Japana ovog tjedna. Međutim, njezin suprug je ipak nazočio formalnoj ceremoniji u Buckinghamskoj palači - zaključila je Hilary.

Njezin sud došao je dan prije nego što je predsjednica All England Cluba Debbie Jevans za medije izjavila kako su spremni Middleton omogućiti potpunu slobodu izbora dok nastavlja svoje liječenje od raka. - Nadamo se da će princeza od Walesa moći predati trofeje kao zaštitnica kluba, ali njezino zdravlje i oporavak su prioritet. Ne znamo što ne znamo. Sve što smo rekli je da ćemo se dogovoriti s njom i dati joj što više fleksibilnosti. Ne znam tko bi predstavio trofeje kao alternativu. To je nešto o čemu treba razmisliti tek ako bude potrebno. Ostajemo fleksibilni - izjavila je. Prema dostupnim podacima, ukupno 10 članova kraljevske obitelji predavalo je wimbledonski pehar otkako je kralj George V. bio prvi predsjednik kluba 1907. godine, kada je nosio titulu princa.

Podsjetimo, na službenom Instagram profilu princa i princeze od Walesa prošli tjedan je objavljena nova fotografija na kojoj princ William skače u zrak sa sinovima Georgeom i Louisom i kćeri Charlotte. Nova slika princa od Walesa objavljena je povodom njegovog 42. rođendana koji slavi danas. - Sretan rođendan tata, svi te jako volimo! - stoji u opisu fotografije koji je potpisala njegova supruga Kate Middleton.

Fotografiju je princeza od Walesa snimila u Norfolku prošlog mjeseca, a ova fotografija koja pokazuje zaigranu stranu princa Williama i njihovu nasmijanu djecu je raznježila pratitelje na Instagramu.

