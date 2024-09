Stručnjak otkrio nepoznate detalje o nesreći u kojoj je poginula princeza Diana: 'Grozni događaji su mi i sad na pameti'

Na današnji dan prije 27 godina pokopana je princeza Diana. Omiljena članica kraljevske obitelji tragično je preminula nakon prometne nesreće u Parizu, a prošlog tjedna obilježeno je 27. godišnjica smrti. Pokopana je nekoliko dana kasnije i to u Althorp Houseu, obiteljskom imanju obitelji Spencer koje se prostire na 52 kvadratna kilometra, a u vlasništvu obitelji je posljednjih 500-tinjak godina. Princeza Diana je tamo živjela od razvoda svojih roditelja do 1981., kada se udala za tadašnjeg prijestolonasljednika Charlesa. Poslije smrti 1997. godine, Dianin lijes je postavljen u mauzolej na manjem otoku u sklopu imanja.

Njezina smrt i cijeli razvoj događaja, kao i sve što se događalo u to vrijeme u britanskoj kraljevskoj obitelji tema je koja je i dalje aktualna, a s vremena na vrijeme u javnost izađu novi detalji. OVoga puta stručnjak za kraljevsku obitelj i autor knjige "Diana: The People's Princess - A Personal Tribute in Words and Pictures" Charles Rae otkrio je nove detalje. On je boravio s njom i Dodijem al Fayedom na jahti u St. Tropezu netom prije njihove pogibije, a kada je dobio poziv o prometnoj nesreći, ista mu je bila opisana kroz riječi - manji udarac.

"Tada nisam ni shvaćao da je ovo bila noć koju nikada neću zaboraviti do kraja života, a grozni događaji su mi na pameti čak i sada", ispričao je Rae za Daily Mail, otkrivši kako nije imao odmah sve detalje.

"To je bio prvi od desetaka i desetaka telefonskih poziva te noći koji su rezultirali nespavanjem. Svaki telefonski poziv govorio mi je u svakoj fazi koliko je loše postalo."

Izjavio je kako je kontaktirao svog urednika isti trenutak kada je otkriveno da su poginuli al Fayed i tjelohranitelj Henri Paul. Oko 3:00 sata ujutro prema britanskom vremenu saznao je kako je u pariškoj bolnici preminula i Diana.

Podsjetimo, princeza je nastradala u prometnoj nesreći tunela Pont de l'Alma u Parizu. Te kobne noći sa svojim partnerom filmskim producentom Dodijem Al-Fayedom vozila se u luksuznom Mercedesu kojim je upravljao vozač Henri Paul, koji je pod utjecajem alkohola i antidepresiva izgubio nadzor nad vozilom. Fatalnu nesreću preživio je jedino Dianin tjelesni čuvar Trevor Rees-Jones (56). Narednik Xavier Gourmelon, koji je vodio tim za spašavanje u Parizu, rekao je da su Dianine posljednje riječi bile: ‘Moj Bože, što se dogodilo?’.

Princeza je zadobila teške unutarnje ozljede i iako su liječnici dali sve od sebe nisu joj uspjeli spasiti život, a stručnjaci su kasnije u svojim analizama tvrdili kako bi Diana preživjela nesreću da je imala vezan sigurnosni pojas. Nesreća se dogodila godinu dana nakon što se i službeno razvela od tada princa, a sada kralja Charlesa. Dianin bivši butler je 2003. godine objavio bilješku koju je britanska princeza napisala tijekom brakorazvodne parnice.

‘Sjedim ovdje za svojim stolom i želim da me netko zagrli, ohrabri da ostanem jaka i držim glavu visoko. Ova faza u mom životu je najopasnija. X planira ‘nesreću’ u mom autu, kvar na kočnicama i ozbiljnu ozljedu glave kako bi Charlesu otvorio put za brak’, navodno je Diana napisala. Kako su se tih godina pojavile brojne glasine oko nesreće u kojoj su život izgubili Diana, njezin partner i vozač, britanska metropolitanska policija pokrenula je istragu naziva Paget.

Na pokretanju ove istrage najviše je inzistirao Dodijev otac Mohammed Al Fayed koji je bio uvjeren kako ova nesreća nije bila slučajna. Istraga i dokazi nisu išli tome u prilog i nije pronađeno ništa što bi potvrdilo Al Fayedove tvrdnje. Kada je Diana preminula britanska javnost je najviše zamjerala kraljici Elizabeti što se držala po strani i što se nije obratila javnosti nakon Dianine smrti.

Naime, nakon nesreće, kraljica Elizabeta odlučila je ostati s Harryjem i Williamom u dvorcu Balmoral u kojem kraljevska obitelj tradicionalno provodi praznike i javnost joj je zamjerila što nije došla u London gdje se ispred palače okupljalo mnoštvo i odavali su počast Diani. Kraljica je to učinila nakon nekoliko dana, a javnosti se obratila 9. rujna u prijenosu uživo i na početku svog govora je rekla kako govori iz srca.

"Prvo, želim osobno odati počast Diani. Bila je izuzetno i nadareno ljudsko biće. U dobrim i lošim vremenima, nikada nije izgubila sposobnost da se nasmije te da nadahne druge svojom toplinom i dobrotom. Divila sam joj se i poštovala zbog njezine energije i posvećenosti drugima, posebno zbog njezine privrženosti svoja dva dječaka’, rekla je tada kraljica Elizabeta.