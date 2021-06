Što se događa? Obožavatelji zabrinuti za zdravlje Kate Middleton nakon što je izašla nova fotografija

Nakon što je vojvotkinja od Cambridgea objavila fotografiju na kojoj prima prvu dozu cjepiva protiv koronavirusa, osim komplimenata na račun njezina izgleda, neki obožavatelji izrazili su i zabrinutost. Naime, iako mnogi pišu da Kate Middleton izgleda odlično, te da bi dali sve da imaju njezinu figuru, pogotovo zato što je rodila troje djece - brojni fanovi zabrinuti su da je pretjerano mršava.

Neki su zaključili da je sve to zbog poremećaja u prehrani s kojim se navodno borila već 2011. godine, te zbog kojeg su joj dali nadimak 'vojvotkinja koja nestaje'.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x