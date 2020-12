Stigli gost! Farmeri su im morali masirati stopala i uređivati nokte: 'Ja ću im zapapriti'

Nakon što je Zdenka izgubila u dvoboju od Dore te nakon što su farmeri saznali da su cijelo ovo vrijeme na tajnoj lokaciji bili i Tomislav i Silvio, uslijedio je i troboj između njih za ponovni povratak na imanje.

Iako je Zdenka bila uspješnija na prvoj prepreci, borbu u drugoj fazi nastavili su Tomislav i Silvio, a kao pobjednik koji se vraća u igru za pola milijuna kuna izašao je Tomislav. ''Jedva čekam kraj, jedva čekam biti na vrhu i ići doma ženi i nitko sretniji od mene!'' komentirao je Tomislav, a farmeri nisu mogli sakriti oduševljenje njegovim povratkom na farmu. Najsretniji ipak među njima bio je Saša. ''Nisam mislio da se može ovako lijep dan dogoditi na farmi i stvarno mi je drago što nisam odustao. Ovo me vratilo u život. Kralj se vratio na scenu'' izjavio je Saša. Po povratku na imanje, farmeri su najprije nazdravili, a zatim im je Tomislav prepričavao što se sve događalo na tajnoj lokaciji, ali i na farmi dok su farmeri bili u areni. ''Ljudima je baš iskreno drago da sam se vratio. Zabavno mi je prepričavati im što se sve događalo dok me nije bilo, ali sad je to iza mene. Tek sada počinje prava borba, vratio sam se na farmu i idem gristi do finala!'' kazao je. Dok su Saša, Prince i Katarina izvan sebe zbog Tomislavova povratka, Dora smatra kako je njezina pobjeda u dvoboju pala skroz u drugi plan. ''Ja mislim da je to stvarno iskreno da oni Tomu vole i da će oni dati sve od sebe da omoguće Tomi da bude prvi. Mislim da je to prava istina. Smiješno mi je kako oni svi navijaju za Tomu i bodre ga, a samo tako će im uzeti pola milijuna pred očima, a što se tiče društva koje je tu, bit ću i dalje crna ovca, to sam sigurna'' zaključila je.

Dojmovi se još nisu ni slegnuli, a na farmu su stigli gosti – ispale farmerice Zdenka, Sanja i Marina. Iako su ih farmeri dočekali nespremno, nisu imali ni hrane, a ni farma nije bila čista, poprilično su im se obradovali, no uzbuđenje je splasnulo kada su shvatili da ih moraju tetošiti i ugađati svim njihovim željama. Zdenka se nije libila te je tako zahtijevala da joj Saša izmasira stopala, a Prince odradi manikuru na rukama, što su oni nevoljko učinili. ''Ja sam došla na farmu kao gost, i ima da mi se ispuni svaka moja želja. Sve ću im vratiti za svo ono kamenje koje su mi dali. Ja ću im zapapriti. Neka vide kako nije lako doći do pola milijuna kuna!'' odlučna je Zdenka, a tko sljedeći od starih farmera dolazi na farmu te što farmeri mogu očekivati, ne propustite doznati!