Stanković snimio novu emisiju za HRT: 'Prešli smo 2700 kilometara, spavali u 11 hotela i družili se s ministrom'

U pauzi od emitiranja jedne od najdugovječnijih HRT-ovih emisija “Nedjeljom u 2” voditelj Aleksandar Stanković sjeo je na motocikl i zajedno s ekipom u dva tjedna prevalio čak 2700 kilometara snimajući novu, četvrtu sezonu, moto putopisa “Vjetar u kosi” koji se od ove jeseni ponovno vraća na HTV.

U tih 14 dana promijenili su čak 11 hotela, sve kako bi snimili čak 42 zanimljiva sugovornika u dvije države. Nakon što je u prijašnjim sezonama prešao Slavoniju, Zagorje, Banovinu, Liku, Gorski Kotar, Kvarner, Zagoru, Dalmaciju, ali i Austriju i Sloveniju, Stanković se ovog puta odvažio istražiti susjednu Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru, države koje su ga oduševile svojim krajolikom, ali i ljudima, a jedan od onih koji ga je zatekao pozivom bio je i crnogorski ministar Goran Đurović koji je privatnim automobilom prešao 40-ak kilometara samo da bi upoznao Stankovića i njegovu ekipu.

Stanković se u intervjuu dotakao i nezgode koja ih je zadesila već drugog dana snimanja, predrasudama koje su srušene tijekom snimanja serijala, ali i podršci koju su mu brojni slali putem društvenih mreža. Sudeći prema komentarima, mnogi jedva čekaju nakon šest godina stanke na HRT-u ponovno vidjeti Stankovića u ležernijoj varijanti i s “Vjetrom u kosi”, a od 4. rujna gledatelji ga imaju prilike vidjeti i u novoj, 23. sezoni emisije “Nedjeljom u 2”.

Početkom srpnja krenuli ste sa snimanjem serijala “Vjetar u kosi” koji se ovog puta snimao diljem Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Kako je odluka pala upravo na te dvije države?

Prošle godine prošao sam tu rutu privatno motorom i shvatio sam da bi bilo dobro ljudima to prezentirati kroz formu putopisa.

Foto: Privatna arhiva Snimanje je trajalo dva tjedna, koliko ste kilometara prešli sa svojom ekipom? Što vam je predstavljalo najveći izazov tijekom samog snimanja?

Prešli smo oko 2700 kilometara, a najveći izazov je bio kako snimiti sve što smo si dali u zadatak jer smo malo pretjerali s brojem zanimljivih ljudi i atraktivnih lokacija.

Je li bilo nekih nepredviđenih okolnosti koje vam nisu išle u prilog?

Jest. Najgora je nezgoda koja nam se dogodila drugog dana snimanja dronom. Pao je i nije bio za upotrebu. Dobra dva sata ozbiljno sam razmišljao da se vratimo u Zagreb jer danas bez snimanja s dronom nema ozbiljnog televizijskog putopisa. Na kraju smo se ipak snašli.

Po čemu ćete najviše pamtiti ovo putovanje? Što vas se najviše dojmilo? Ljudi, hrana, krajolik? U čemu ste najviše uživali?

Ljudi i opet ljudi. Svi koje smo putem sretali bili su izrazito srdačni i gostoljubivi. Za razliku od dijela publike u Hrvatskoj, u BiH i Crnoj Gori cijene HTV i s komplimentima govore o našoj televiziji bez obzira koje su nacionalnosti.

O svojim putopisnim avanturama gotovo svakodnevno obavještavali ste i svoje pratitelje na Facebooku. Koliko su vam njihovi komentari i sugestije bili od pomoći?

Iznenadilo me koliko nas je ljudi pratilo na Facebooku. Tisuće i tisuće njih slali su poruke podrške i bili su oduševljeni našim pričama s putovanja. Sugerirali su sugovornike i mjesta koje treba posjetiti. Dio smo i prihvatili.

Četiri godine trebalo vam je da nagovorite HRT da krenete s realizacijom nove sezone. Kako vam je naposljetku to pošlo za rukom?

U prošloj uređivačkoj ekipi nije bilo dobre volje da se snima “Vjetar u kosi”. Promijenila se ekipa i imali smo izrazito dobru podršku. Odlična ekipa snimatelja, vozača i neumorna Martina Validžić koja je bila i novinarka istraživačica i producentica na terenu.

Na proputovanju kroz Crnu Goru upoznali ste i prvakinju u izležavanju Dudu Aksić koja je titulu osvojila prošle godine nakon odležanih 117 sati (ukupno 6 dana i pet noći). Je li vaša sugovornica iznimka ili pravilo? Ima li istine u stereotipu da su Crnogorci lijeni i jesu li tijekom snimanja srušeni još neki uvriježeni stereotipi o stanovnicima Crne Gore ili Bosne i Hercegovine?

Ma žena je radnik samo takav! Radi dva posla paralelno kako bi preživjela. Divim joj se, kako zbog toga, tako i zbog oborenog rekorda u neprekidnom ležanja od šest dana. Dakle, ona zasigurno ne potvrđuje stereotip o lijenim Crnogorcima i Crnogorkama. I inače, ljudi koje smo sretali u Crnoj Gori i s kojima smo razgovarali nisu nikakvi lezilebovići tako da lijeni Crnogorci neka ostani u sferi vica, a mi ćemo u putopisu predstaviti one druge.

Foto: Privatna arhiva Dok ste snimali po Crnoj Gori, iznenadio vas je i jedan telefonski poziv, i to ni manje ni više nego ministra ekonomskog razvoja i turizma Gorana Đurovića koji je privatnim automobilom prešao 40-ak kilometara samo da bi upoznao vas i vašu ekipu. Kako ste proveli dan s ministrom? Kakav je dojam na vas ostavio gospodin Đurović, kao čovjek, ali i kao političar? Hoćemo li i njega imati prilike vidjeti u serijalu?

Pa jest, ugodno me iznenadio taj poziv. Čovjek je preko Facebooka doznao da smo u Crnoj Gori i javio mi se na privatni telefon da bi htio ugostiti cijelu ekipu putopisa i poželjeti nam dobrodošlicu. Pristao sam i proveli smo lijepu večer. Ugodan sugovornik kojega nismo snimali, ali ću sigurno ovu epizodu spomenuti u putopisu.

Foto: Privatna arhiva

Snimanje nove sezone serijala izazvalo je lavinu pozitivnih reakcija ne samo vaših pratitelja u Hrvatskoj nego i van naših granica. “Vjetar u kosi” zasigurno bi mogao biti hrvatski izvozni proizvod. Postoji li interes za emisijom i na nekim inozemnim televizijama?

E to stvarno ne znam. To ćete morati pitati nekoga meni nadređenog.

Serijal je za vas svojevrsni odmak, ali i odmor od politike, teških tema i sugovornika. Gledatelji vas imaju prilike vidjeti u jednom sasvim drugom svjetlu. Imate li dojam da vas hejteri, kada su u pitanju ležerniji formati, hejtaju manje?

Hejtera je bilo iznenađujuće malo. Kako sam zbog posla koji radim i zbog prezimena vrlo zahvalan lijepak za hejtere, ali ovaj put su se suzdržali. Oko putopisa se angažirala publika koja je željna nekih dobrih vijesti, koja se sa sentimentom prisjetila svojih boravaka u BiH i Crnoj Gori, kojoj je valjda dosta “crnjaka” kojima su svaki dan izloženi pa je komunikacija bila baš kul.

Tijekom više od dva desetljeća emitiranja emisije “Nedjeljom u 2” gotovo da nema osobe iz političke sfere koju niste ugostili. Da vam se ikada ukaže prilika da jednog gosta iz emisije provozite na motociklu, tko bi to bio? S kime biste se voljeli upustiti u avanturu na dva kotača?

Na mom malom motoru nema mjesta za još jednu osobu, ali recimo da bi vizualno zanimljivo bilo vidjeti mene i Peđu Grbina na sličnim motorićima. Jimm Carrey i Jeff Daniels iz “Glup i gluplji” dobili bi ozbiljnu konkurenciju.

Foto: Instagram U kojem formatu vas vaši ukućani više vole gledati? I u kojoj mjeri uopće prate vaš rad?

Mislim da će im biti zanimljivije me gledati u putopisu nego u “Nedjeljom u 2”. Supruga pogleda tu i tamo poneku emisiju kada joj nije dosadan gost, a djeca me još ne gledaju na televiziji, hvala Bogu!

Četvrta sezona serijala “Vjetar u kosi” s emitiranjem bi trebala krenuti u jesenskoj shemi. Imate li već konkretan datum i termin?

Vjerojatno potkraj rujna kreće s emitiranjem na 1. programu u večernjem terminu ako je do tada uspijemo montirati.

Od 4. rujna vraćate se na televizijske ekrane u novoj sezoni emisije ‘Nedjeljom u 2’, a do tada gledatelji na službenoj Facebook stranici emisije mogu pratiti “Legendarne Nedjeljom u 2”, isječke iz nekih od najpoznatijih emisija koje su emitirane u posljednje 22 godine. Kad vam netko spomene 22 godine, kako vam to zvuči? Djeluje li vam nestvarno? Jeste li ikada osjetili “zasićenje” i koji je najbolji lijek protiv toga?

Zvuči puno, slažem se. Uvijek sam se rukovodio time da treba biti ustrajan u poslu koji radiš i zato sam odbijao ponude da krenem u neke druge izazove. Dobri intervjueri ponekad cijeli život vode jednu emisiju. Ne kažem da će to tako biti sa mnom, ali za sada me još uvijek u ovom poslu drži izazov da razgovaram s ljudima. Pred svaku emisiju imam tremu. Svaki gost mi je na neki način radost. Kada to tako više ne bude, morat ću otići. Da, osjetim zasićenje poneki put, ali onda dođe sljedeća emisija, novi gost koji još nikada nije bio i sve s leptirićima u trbuhu kreće iznova.

U intervjuu koji ste nam dali početkom godine najavili ste i velike promjene u novoj sezoni emisije “Nedjeljom u 2”. Možete li nam sada otkriti barem djelić onoga što pripremate?

Nešto od toga smo već napravili, svojevrsni podcast “Nedjeljom u 3” koja se prikazuje na društvenim mrežama, pojačali prisutnost na tim mrežama, što je danas imperativ u ovom poslu. Nešto od novosti vjerojatno ćemo vidjeti u novoj sezoni, a to su dijelom nova scenografija, možda novi komentatori, istraživanja...

Foto: HRT

