Stanković otkrio s kim otvara novu sezonu: "Sada ćemo je bolje upoznati"

Voditelj HRT-ove emisije Nedjeljom u 2, Aleksandar Stanković (51) na službenom profilu emisije najavio je novu gošću, prvu nakon ljetne stanke.

"Malo bolje ćemo je upoznati u nedjelju. Danijela Dolenec zamjenica zagrebačkog gradonačelnika u Nu2", piše u objavi uz fotografiju.

“Prvih 100 dana nove zagrebačke vlasti”, “Je li Možemo! opravdalo očekivanja građana i kakvi su im planovi na državnoj razini”, samo su neka od pitanja emisije koja se nakon ljetne stanke vraća na male ekrane u nedjelju 5. rujna.

Podsjetimo, voditelj emisije Aleksandar Stanković na društvenim mrežama ponekad se javlja i s nekim detaljima iz privatnog života, a nedavno je objavio nekoliko fotografija s godišnjeg odmora te je otkrio da je posjetio Albaniju. Stanković je objavio nekoliko fotografija, a na jednoj od njih nema majicu, što je naglasio i u opisu.

"Jedna bez majice... Pet kilometara plaže. Pijesak i milijun ležaljki. Nitko ne pliva do bova. Svi stoje u moru u kojem ne vide noge. Ne vide ni ribe jer ih nema. Kava je 6 kuna, a ručak 40. Na plaži Cigani sviraju trube. Prvi red do mora su neboderi, drugi red fast food straćare, a trećeg reda nema. Ima brda. Sad bi trebala ići pridika kako je to bušit, čovjek na čovjeku bla, ali neću. Sve je točno onako kako mora biti, a mora biti i masovnog turizma i mutnog mora i odlične kave. Albanija", napisao je tada voditelj.

