Ljepoticu hrvatskih korijena pratitelji prozvali zbog neprirodnog izgleda: "Neprepoznatljiva si"

Venezuelanska glumica hrvatskih korijena, Gabriela Spanic (47) na Instagram profilu objavila je fotografiju na kojoj pozira u uskoj haljini koja je istaknula njezine obline, ali i jedva obuzdala nikada bujniji dekolte.

"Opet si išla pod nož? Potpuno ćeš se deformirati ako tako nastaviš", "Neprepoznatljiva si", pisali ju joj pratitelji, no većina je ipak oduševljena izgledom glumice koja se nedavno nakon sedam godina pauze vratila sapunicama i to jednom od glavnih uloga u telenoveli "Ako nas napuste".

Podsjetimo, Gabrielu publika najviše pamti po ulozi u telenoveli "Otimačica", koja se prikazivala tijekom 90-ih kada je glumica bila na vrhuncu slave. U to vrijeme bila je u posjetu Hrvatskoj i nije skrivala ponos što ima hrvatske korijene, no od tada glumica je neprepoznatljiva, a fanovi su uvjereni da je to zbog mnogobrojnih estetskih operacija.

Inače, , Gabrielina majka je iz Venezuele, a otac joj je s roditeljima emigrirao iz Hrvatske u Venezuelu, 1947. godine. U Hrvatskoj ima rođake u Šibeniku, a našu je zemlju posjetila prije nekoliko godina.

