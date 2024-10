Stanković najavio novu emisiju, gledateljica mu poručila: 'Nisam znala da ima toliko ljudi punih mržnje'

Aleksandar Stanković, uredniki voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na Facebooku je najavio ovotjednu temu. - Mržnja, laž, teorije zavjere, ili zabava, posao, informiranje? Jesu li društvene mreže zlo, ili izazov?, napisao je Stanković i dobio brojne komentare gledatelja.

"I jedno i drugo. Dok nisam stigla na društvene mreže nisam znala koliko ima ljudi punih mržnje. Ovdje vjerojatno sve izražavaju pismeno što se nikada ne bi usudili usmeno", poručila je jedna gledateljica.

"Puška ne ubija ljude. Ljudi puškama ubijaju ljude... Isto tako važi za društvene mreže!", napisao je gledatelj.

U novoj sezoni "Nedjeljom u 2" urednik i voditelj Aleksandar Stanković promijenio je smjer emisije i odlučio je nakon četvrt stoljeća emitiranja okrenuti novu stranicu. – Nakon 24 godine došlo je vrijeme da se promijeni karakter emisije. Nedjeljom u 2 više neće biti politički talk-show. Razgovarat ćemo i dalje o relevantnim društvenim fenomenima, ali bez premijera, predsjednika i Sabora u glavnoj ulozi. Odmak od politike moja je ideja, nitko me nije natjerao na to, ali odlučio sam u drugom dijelu svoje karijere pokušati dati nešto više ovoj zajednici od pukog istjerivanja istine s političarima – poručio je Stanković u prvoj emisiji u kojoj je tema bila "Ljudi koji su ni iz čega stvorili nešto".

Gost prve emisije bio je Mislav Malenica, privatni poduzetnik i informatički stručnjak, dok je u jučerašnjoj emisiji, u kojoj je tema bila ljubav, gostovala pjevačica Josipa Lisac. Dio publike pozdravlja ovaj zaokret u temama i gostima, ali veliki dio uputio je kritike Stankoviću na koje je on i odgovorio.

"Ne borim se jer sam se umorio, depresivan sam i kupio me Plenković.' To tvrde oni kojima se ne sviđa novi smjer Nu2. Sve je točno osim ovog o depresiji. Otkud sad to? Nisam uopće depresivan jer vidim da su se svi digli na dvije zadnje oko tema valja li nam srednja škola ili ne, valjaju li nam pederi ili ne, valja li nam mržnja ili ljubav, a bile su samo dvije emisije. O. K., teme malo jesu priglupe, al ko što se vidi iz ovog posta, bavljenje glupošću nije mi strano", poručio je na svojem Facebooku urednik i voditelj emisije.

Da će do promjena u emisiji doći, Stanković je najavio uoči početka nove sezone i otkrio je tada koje se stvari neće mijenjati.

– U novoj sezoni ostaju termin, voditelj i studio, a sve drugo će biti drugo. Nakon četvrt stoljeća okrećemo novi list, ili za mlađe generacije stišćemo novi klik. Gdje će nas to odvesti, tko zna, ali veselim se tom putovanju i zovem vas na to putovanje! Želim napraviti emisiju nakon koje će se gledatelj osjećati dobro – rekao je nedavno Stanković.

