Novi detalji svađe Sergeja Trifunovića i njegove supruge: Oko ovoga su se posvađali i intervenirala je i policija

Do velike svađe došlo je jučer oko 22 sata u domu glumca Sergeja Trifunovića i njegove supruge Isidore, prenose mediji u Srbiji koji doznaju kako je glumac pozvao i policiju i prijavio suprugu zbog nasilja. Kako doznaju tamošnji mediji, policija je utvrdila kako nema elemenata za prijavu obiteljskog nasilja. Blic piše kako je razlog svađe, kako se neslužbeno doznaje, taj što Isidora više ne može podnijeti ponašanje svog suprugu i probleme koje stvara otkako su se vjenčali ovog svibnja.

Najnoviju svađu navodno je izazvala činjenica što je Trifunović uključen u organizaciju koncerta u čast Bori Čorbi i njegovo ime se zadnjih dana oko toga pojavljuje u medijima i nastao je pravi kaos oko toga jer je navodno Trifunović odlučio organizirati koncert u čast Čorbe, ali nije za to dobio dopuštenje obitelji. Povišeni tonovi u stanu Trifunovićevih čuli su se sinoć nakon što se Sergej vratio s promocije Sajsi MC, a koja je održana na istom mjestu gdje će on također održati koncert Bori u čast, a prije toga joj nije rekao kamo ide niti joj se javljao na telefon.

Kada se vratio kući, došlo je do sukoba i glumac je navodno rekao Isidori kako želi razvod i tada je došlo do svađe. Prema riječima jednog od izvora bliskog paru, prenosi Blic, Sergej je rekao da će napustiti stan, a na to mu je supruga zaprijetila kako će razbiti sve u kući. U policijskoj postaji obavljen je razgovor s bračnim parom Trifunović, a tužitelj je rekao kako u ovom slučaju nema elemenata za kaznenu prijavu, ali, piše Blic, protiv Isidore će biti podnesena prekršajna prijava jer je navodno utvrđeno kako ona kao državljanka RH u Srbiji boravi bez valjanih dokumenata.

U svibnju je par bračne zavjete izmijenio u crkvi, a nakon toga su s obitelji otišli na ručak. Ovo je bila samo intimna proslava, a par je veliko vjenčanje za širi krug obitelji i prijatelja planirao u rujnu. Ranije se Isidora oglasila o svojoj vezi s glumcem. – Dogovor je da se ne oglašavamo za medije. Presretna sam. Presretni smo oboje. Jako mi je lijepo. Uživamo – rekla je jednom prilikom za medije u Srbiji i dotakla se teme vjenčanja. – Što se vjenčanja tiče, moja želja, naša je želja da to bude do kraja godine. Ali nemamo još nikakve detalje. Te slatke muke tek nas čekaju – rekla je tada.