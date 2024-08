Haris Džinović nakon razvoda savjetovao sina kako da pronađe 'onu pravu': 'One se traže po danu'

Bosanskohercegovački folk pjevač Haris Džinović nedavno se razveo od bivše supruge Meline i to nakon čak dvadeset godina braka. Ovaj bivši bračni par ima dvoje djece, 20-godišnju Đinu i dvije godine mlađeg Kana. Njihova djeca ostala su živjeti s Harisom u vili na Senjaku, a kako je Džinović ranije prišao, sa sinom ima otvoren odnos te ga često zna posavjetovati oko djevojaka. - Ja samo svom sinu Kanu rekao: "Kane, ako izlaziš navečer da upoznaš neku djevojku, tu nema kruha. Djevojke se po danu traže, a dogovaraju za navečer. Prema tome kad dođeš negdje navečer sve su zauzete". Onda me on danas zove i kaže mi: "Taić, obišli smo šest ili sedam bašti, upoznali smo osam djevojaka". Ja sam mu rekao: "Eto vidiš", a on mi kaže: "Jao, kakav si ti lav", kazao je Haris za srpski Kurir, prenosi Blic.

Nedavno je tako folk pjevač priznao kako želi ponovno pronaći ljubav i zaljubiti se, a otkrio je i da ima određene zahtjeve poslje iznenadnog razvoda od bivše supruge. - Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan - navodio je nedavno folker te istaknuo kakvu partnericu želi poslje Meline. - Na mene ostavljaju dojam lijepe i pametne žene, nema ih previše! Mora biti normalna. Mora imati savjest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu... Žene moraju imati stav! Svi ljudi bi trebali imati stav - kazao je za srpsku televiziju "Prva". Zanimljivo jest i to da Džinović sam obavlja kućanske poslove kao što je peglanje, kuhanje i čišćenje.

- Ja peglam sam sebi sve, još od malih nogu, čak i šijem. U našem narodu postoji jedan izraz koji moram upotrijebiti, ja sam picajzla, odnosno perfekcionist, a imam i puno slobodnog vremena, ničim drugim se ne bavim osim glazbom, koja je recimo zauzeće 2-3 sata i to je navečer, a sve ostalo vrijeme sam slobodan - kazao je nedavno za Blic, o čemu smo već ranije i pisali. - Sjećam se kad je Melina prvi put došla kod mene u Pariz i otvorila ormar, odmah me je pitala s kim ti živiš ovdje, nemoguće da ovdje ne živi neka žena ili da ne dolazi da ti sprema, ja rekao da živim skroz sam. Kod mene je sve poredano po redu, svaka majica, košulja, pantalone, sve pod konac, jer jesam perfekcionist - kazao je tada Haris.

Osim toga, nedavno je Haris Džinović gostovao na srpskoj televiziji Blic u emisiji "Scena", a novinarku je ugostio u svojoj luksuznoj vili na Senjaku te otvorio dušu o razvodu, otkrio je niz intimnih detalja o kojima ranije nije javno govorio. - Da je ona imala interes sačuvati brak, vjerujem da bi ga i sačuvala. Bio sam raspoložen da zauvijek živimo zajedno. Kao što kaže matičar, ostanite vjerni dok vas smrt ne rastavi i tako dalje. Držao sam se zaista toga, ne samo zato što je on to rekao, nego što sam ja takav čovjek. Meni je dovoljna bila jedna žena - iskreno je priznao Haris Džinović koji je javno "prozivao" bivšu suprugu Melinu, a s kojom ima dvoje djece.

- Kajete li se što ništa niste napravili - upitala ga je novinarka, a on joj je odgovorio: - Ne, jer je druga strana bila nespremna i nevoljna popričati. To me je razočaralo i zato mi je lakše bilo. Ako se netko ne bori, što će se boriti druga strana. Nije mi padalo na pamet da je vučem za rukava - ispričao je Haris Džinović, a potom ga je upitala osjeća li se nakon svega iskorišteno. - To može netko sa strane reći, ali možda mogu i ja, na izvjestan način. Bilo je tu iskorištavanja emotivnog, materijalnog, društvenog, kako god želite. Nezahvalnost me je najviše boljela. Ako netko misli da je zahvalnost samo da kaže : "Hvala ti ljubavi", to ipak moraš pokazati i nekim djelima. Ne mora sada u ekvivalentu, ako torbica košta 5.000 eura, da sada one meni vrati poklonom iste vrijednosti. Možemo popiti i kavu, da kažeš: "Ja ću platiti", a to je meni sasvim dovoljno. Međutim, nije se ni to događalo, i tu sam onako bio baš vrlo iznenađen - priznao je pjevač Haris Džinović. - Nisam žalio niti jednog eura, nego sam ja davao samo više, kao američki Fort Know zlatna rezerva - dodao je.

