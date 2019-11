Sretne vijesti za Luku Modrića: 'U obitelj stiže još jedna beba'

Što to ima u zvijezdama da sportaš postane svjetski poznat? Uvijek se misli da je to “sretna zvijezda” pomogla. Upravo kod vrhunskih hrvatskih sportaša, koji su p svojim uspjesima postali poznati u cijelom svijetu i postali naši nacionalni heroji (Kostelići, Luka Modrić) nebo pokazuje jednu “tešku” i napetu sliku.

Luka je vrlo emotivna osoba. Upravo te snažne, istinske i duboke emocije davale su mu nadljudsku snagu da izdrži sve udarce života, sve naporne treninge, sve usputne prepreke i da postane to što je danas – vrhunski svjetski poznati sportaš, kojem se dive simpatizeri i prijatelji, a respektiraju konkurenti. Njegovo su odrastanje pratile obiteljske tragedije i kolektivna stradanja. Uz njega su cijelo vrijeme bili smrt i život smjenjujući se u borbi.

Luka je upravo rođen pod takvom zvijezdom koja mu daje snagu da se nosi sa svojom sudbinom, da iz smrti stvori novi život (u prenesenom i u stvarnom smislu). On se nosi sa svojom sudbinom, ali i sa sudbinom kolektiva – naroda, tima, reprezentacije. Kao da kaže – “prebacite dio svojeg bremena meni i ja ću ga nositi za vas”. Muški autoriteti su ga naučili da se ne žali, da ide dalje, da drži do obećanja, da samo naporan posao vodi do uspjeha, da cijeni i nosi u srcu ono što voli i što mu je sveto. Što dijete dobije u odgoju u svojoj obitelji do pete godine, to nosi cijeli život u sebi duboko urezano u podsvijest. Obitelj mu je jako važna i potrebna. Ona je izvor njegove inspiracije i njegova oaza.

Pragmatično inteligentan, Luka zna promisliti kada pogriješi i korigirati sebe. Voli glamur. Uživa u lijepim stvarima, u kvaliteti života koju sebi može priuštiti. Važan je ne samo za ljude koje voli nego i za stvari koje ga podsjećaju na prošlost i daju emocionalnu vezu s korijenima. Njegova su psihoterapija bakine priče, stavovi i izreke običnih ljudi. Osjetljiv je na nepravdu i na diskriminaciju ljudi po bilo kojoj osnovi i u tom slučaju spreman je konkretno pomoći. U sljedećoj godini Luka će se često “vraćati u prošlost” jer će upravo njegova prošlost biti inspiracija medijima da dokumentiraju njegov put. Osim biografije, nazire se početak filmske priče. A kako Luka voli djecu, proširit će se obitelj novom bebom.

