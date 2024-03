Spice Girl Mel B objavila proširene memoare: Željela sam preživjelima pružiti nadu

Spice Girl Mel B objavila je širu verziju memoara iz 2018. u kojoj otkriva više pojedinosti o svojem osobnom životu u nadi da će pomoći žrtvama obiteljskog nasilja. Britanska pjevačica rođena kao Melanie Brown dodala je tri nova poglavlja memoarima "Brutalno iskreno" u kojima opisuje svoje djetinjstvo, meteorski uspon do slave i propali brak sa Stephenom Belafonteom za kojeg tvrdi da ju je zlostavljao, što on niječe.

"Sada je 2024. i puno se dogodilo od objave knjige... Dobila sam odličje Reda Britanskog Carstva za širenje svijesti o obiteljskom nasilju. Zaručena sam. Kupila sam prvu kuću i puno sam radila na sebi", rekla je Brown za Reuters.

"Željela sam preživjelima pružiti nadu i iskreno progovoriti u smislu: 'Znate što, i ja to još prolazim, kao i vi. Pa nemojte odustati'." Brown (48), pokroviteljica humanitarne organizacije Women's Aid, dobila je odličje Reda Britanskog Carstva 2022. za svoj humanitarni rad u svrhu borbe protiv obiteljskog nasilja.

"To mi je dalo veću svrhu. To je kao proširenje djevojačke moći jer sam o tome vrištala otkako sam imala 19, a onda sam 10 godina bila jako djevojački bespomoćna i sada govorim svoju istinu", rekla je u vezi svojeg aktivizma protiv obiteljskog nasilja.

Spice Girls, koje čine Brown (Scary Spice), Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice) i Geri Horner, prije Geri Halliwell (Ginger Spice), objavile su ovaj mjesec video u povodu 30 godina od njihovih prvih audicija. Skupina, osnovana 1994., osvojila je top liste širom svijeta hitovima poput "Wannabe" i "Say You'll Be There" prije nego se razišla. Četiri pjevačice ponovno su se okupile za turneju 2019.

Na pitanje u vezi sugestije da bi se svih pet pjevačica moglo ponovno okupiti, Brown je rekla da već mjesecima razgovaraju. "Pa, objavit ćemo nešto uskoro... i znam da fanovi neće biti razočarani. Bit je jako uzbudljivo."

