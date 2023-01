Španjolski mediji pišu da je Shakirina bivša svekrva očajna jer je unuci više ne zovu baka

Čini se da je prekid pjevačice Shakire (45) i nogometaša Gerarda Piquea (35) izazvao potpuni razdor u obitelji, a pjevačica nije u dobrim odnosima sa svojom bivšom svekrvom Montserrat Bernabeu te je o tome pjevala i u svojoj pjesmi 'BZRP'. Tamo je spomenula kako ju je Pique ostavio da bude susjeda svekrvi, a nekoliko dana nakon što je pjesma izašla na balkonu kuće u kojoj su živjeli zajedno pojavila se lutka vještice koja je gledala direktno u kuću Piqueove majke.

Sada španjolski mediji tvrde da je Bernabeu očajna zbog cijele situacije. Pišu kako je shrvana zbog rata za koji tvrdi da je pokrenula Shakira, te da se borila da se njen sin i pjevačica pomire. Isto tako pati za svojim unucima koji je više ne zovu baka - a kaže da je to prema nalogu upravo kolumbijske pjevačice.

Inače, detalji prekida dugogodišnje veze legendarnog španjolskog nogometaša Gerarda Piquea i pjevačice Shakire te borba za skrbništvo nad njihovom djecom već mjesecima privlače pažnju svjetskih medija, a trenutačno se budno prati Piqueov privatni život.

Naime, on je navodno pjevačicu prevario sa studenticom Clarom Chijom Marti (23), ali sada španjolski mediji pišu kako je i nju prevario s odvjetnicom Juliom Puig (25).

Priču je na Twitteru razotkrio novinar Jordin Marti koji je podijelio njenu fotografiju i napisao:

- Poznaješ li je, Gerarde? Nemojte se onda čuditi što je Shakira bacila cijeli svijet na tebe.

To su brzo preuzeli i drugi španjolski mediji nakon čega je odvjetnica stavila svoj Instagram na privatno. Ona je inače, navodno radila za nogometaša tijekom prekida sa Shakirom, a u rodu je s Riquijem Puigom, Gerardovim suigračem iz Barcelone.

Španjolski mediji nakon toga su pričali i kako Pique više nije u vezi s Clarom koja se prestrašila medijske hajke, no čini se da to nije istina, jer je nogometaš na svom Instagram profilu objavio njihovu zajedničku fotografiju.

Podsjetimo, Shakira je svoje frustracije i ljutnju izbacila u svojim stihovima pjesme 'BZRP' koju je objavila 13. siječnja. Španjolski mediji sada pišu kako je pjevačica otkrila da je nogometaš vara zahvaljujući džemu.

Već neko vrijeme TikTokom i Twitterom kruže razne teorije o njihovom raskidu, a jedna je od njih i da je Shakira nakon poslovnog puta stigla kući i htjela je pojesti nešto slatko. Uvijek u frižideru drži svoj omiljeni džem koji Pique zbog posebne dijete ne jede, a za poslasticu nisu bila zainteresirana ni djeca. Kako je džem bio pojeden, Shakira je posumnjala da je netko bio u njihovoj kući. Na koga je točno mislila otkrila je u pjesmi te je ljubavnicu svog supruga prozvala. Spomenula ju je u njoj imenom, iskoristivši riječ claramente(jasno) naglasivši posebno riječ Clara, a dok ju je pjevala, gledala je u kameru s visoka, što mnogi fanovi tvrde da je upozorenje toj djevojci.

- Sorry, već sam uzela drugi avion, ne vraćam se kući, ne želim novo razočaranje. Tako se dugo praviš da si prvak, a kada sam te trebala dao si mi svoju najgoru verziju. Ne vraćam ti se, premda plakao i molio, ostavio si me s njom, novinarima, dugovima, poreznom... Misliš da si me povrijedio, ali sada sam još jača, a ona sigurno ima lijepo ime, nije tako kako zvuči, jasno - samo su neki od stihova koje je pjevačica otpjevala o ovoj aferi i otkrila kako se nosi s cijelom situacijom, te su mnogi shvatili da je strašno povrijeđena.

U pjesmi pjeva i kako je Gerard "zamijenio Rolex za Cassio te Ferrari za Twingo", a provokacije su počele kada je na Shakirinom balkonu osvanula lutka vještice koja gleda na kuću nogometaševe majke. Pique je na pjesmu odgovorio prvo u svojoj emisiji 'The Kings League' gdje je rekao kako ima ugovor s Casiom, a sada je na posao stigao u bijelom Twingu čime je odlučio pokazati kako ga njezine riječi ne diraju. Na fotografijama je Pique izgledao veselo te se čini kako ga pjesma posvećena njemu nije pokolebala.

Shakira i Pique prekinuli su dugogodišnju vezu sredinom 2022. zbog njegove nevjere, a u prosincu je u javnost izašla i snimka koja pokazuje kako je Pique imao drugu puno prije nego li je Shakira za to saznala. U jednom intervjuu koji je dao nekoliko mjeseci prije rastanka sa slavnom pjevačicom, 23-godišnja studentica Clara Chia Marti je prošla iza njegovih leđa. Taj intervju snimljen je u Piqueovoj kući deset mjeseci prije prekida sa Shakirom, što znači da je Clara bila u njihovoj kući u kojoj je u tom trenutku i dalje živjela glazbenica.

