Sofia Vergara otvoreno o obiteljskoj tragediji: 'Brata su mi ubili narkodileri'

Kolumbijsko-američka glumica Sofia Vergara (51) ponovno je na naslovnicama svjetskih medija zahvaljujući ulozi u seriji "Griselda", u kojoj je odlično portretirala zloglasnu narko dilericu Griseldu Blanco. Zahvaljujući seriji "Moderna obitelj" prije četiri godine bila je najplaćenija glumica na svijetu, a u razgovoru za Daily Mail kazala je kako joj je novac uvijek bio drag.

Vergara je od 2015. do 2023. godine bila u braku s kolegom Joeom Manganiellom (47), a jedan od razoga razvoda bio je i što je on htio djecu, a ona ne.

- Zamislite, kada bi to dijete imalo 10 godina, ja bi već napunila 60. Pa ja bih bila baka - kazala je glumica, koja već ima 32-godišnjeg sina Manolla. Njega je dobila s prvim suprugom kada joj je bilo samo 18 godina.

Glumica se prisjetila odrastanja u Kolumbiji i obiteljske tragedije. Njezin najstariji brat Rafael ubijen je od strane narkokartela.

- Nažalost, u Kolumbiji su u to vrijeme pipci narko prometa bili posvuda. Ne mogu vam reći da su svi bili dileri droge, jer to nije istina. Ali, na primjer, ako ste arhitekt, tko je kupovao stanove? Ako imate autosalon, tko kupuje automobile? Narkosi. Znao si tko su narkosi.

Sve je bilo dirnuto njima. Moj brat je bio drag dečko. Ali donio je po grešnu odluku i nažalost platio za to. Svi smo to platili, kazala je Vergara i dodala da je to zauvijek promijenilo njenu obitelj.

- Kad umre netko tako poseban, dobar otac i brat, to uništava obitelj. Moji majka i otac nikada nisu bili isti. Moj drugi brat, koji mu je bio vrlo blizak, zbog traume je postao alkoholičar, a potom i ovisnik o cracku - dodala je.

Ovakve tragedije događale su se u obiteljima diljem Kolumbije.

- Ne znam niti jednu priču o dileru droge koja je imala sretan završetak. U nekom su trenutku u zatvoru, ili mrtvi, ili bježe, ili više nikoga ne mogu vidjeti ili im je cijela obitelj uništena, kazala je Vergara koja je prvi put saznala za Blanco nakon što se preselila u SAD u kasnim 90-ima i sjeća se da je bila iznenađena što nije bila poznatija u Kolumbiji.

- Odrastala sam u 70-ima, 80-ima, 90-ima, kada je trgovina narkoticima bila užasna u Kolumbiji. Svi smo znali tko su oni. Uvijek su bili u vijestima. Zatim, mnogo godina kasnije, pročitala sam članak o toj ženi koja je bila veliki narkobos. A ja kažem: “Može li to žena? Ludo je!". Tada sam se stvarno zainteresirala, rekla je Vergara.

