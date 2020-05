Snimljena ekskluzivna kampanja hrvatskog modnog brenda u dvorcu Schönbrunn

Modna kampanja brenda Duchess womenswear snimljena je na ekskluzivnim lokacijama jednog od najljepših europskih dvoraca Schönbrunn privatnim odajama, vrtovima omiljene kraljice Sisi.

Samu kampanju najavila je Snježana Mehun u svom vlogu koji snima za InMagazin Nove tv gdje je u potrazi za idealnom lokacijom ujedno snimljen TV prilog, fotografije u originalnim kostimima carske obitelji Habsburg potaknuvši nagađanja o probi za vjenčanje sa bečkim poduzetnikom Franzom Schillingerom.

Duchess brend je već tri godine prisutan na domaćem hrvatskom tržištu ali i na austrijskom, ovom kampanjom su otišli korak dalje jer ovo je prva kolekcija kojom brand Duchess izlazi na austrijsko tržište i na to smo jako ponosni. Upravo zbog toga odlučili smo da se ulozi modela po prvi puta nađu Austrijanke “Wienis It djevojke” kako bi se brand što više približio novim klijenticama na novom tržištu. U ulozi modela našle su se vlasnica Yoga spa centra Marietherese Schillinger i konzultantica upraviteljica ljudskih resursa Spohie Pollaschek “Today experts”.

Kolekcija za ljeto 2020 je osmišljena kao mini kolekcija od 15 stylinga koja će biti predstavljena u cijelosti modnom revijom u Hrvatskoj.

Prvih nekoliko stylinga ekskluzivno je fotografiramo u Beču u dvorcu Schönbrunn. Iako je cijela kolekcija nastala već mjesecima prije u studiju u Zagrebu pod budnim okom Antuna Tina Brišara i Snježane Mehun, a prve komade isprobala je kao i uvijek do sada od nastanka brenda Duchess muza Antea Kodžoman.

Duchess haljine nose brojne poznate Hrvatice Ana Rucner, Maja Šuput, Tončica Čeljuska, Minea, Ivana Banfić, Ecija Ivušić, Maja Cvjetković, Nives Clezijus iako je sam brend najviše proslavila bivša Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović odjenuvši jednostavnu haljinu na preklop sa zlatnim detaljima, pojasom na svečanoj večeri u Bijeloj kući u društvu Melanie i Donalda Trumpa te svojim izgledom zasjenivši i nenadmašnu Melaniju.

“Za ova kolekciju smo bili inspirirani ljetnim fresh bojama pepermint zelena i razne nijanse plave u kombinaciji sa bijelom, bež i roza bojom . Kolekcija je osmišljena za dnevno večernju varijantu pa se tako mogu vijdeti kombinacije dnevnih i svečanijih hlača koje su identičnog kroja ali različitih materijala koji ih čine posebnima, a isto tako smo se poigrali sa šosevima.U ovoj kolekciji su prikazane i haljine koje variraju po dužini .Od sako haljine koja je kratka večernja, do haljine neobičnog kožnog mrežastog materijala bež boje osmišljene za dnevnu varijantu pa sve do duge haljine ledeno plave boje.I u ovoj kolekciji pojavljuju se dva najprodavaniji modela haljina Haljina na preklop i Sako haljina u novim uzorcima i s određenom preinakom u kroju. I ove godine stavili smo naglasak na ženstvenost i jednostavnost.Kao i u svim dosadašnjim kolekcijama naglasak smo stavili na žensko tijelo i obline time slaveći žensku ljepotu što je osnovna filozofija brenda. Beacause every woman deserves to wear a crown DUCHESS, jer svaka žena zaslužuje nositi krunu. “ zaključuju iz Duchess teama.