Snježana Mehun podigla prašinu zbog slike u vjenčanici, a komentari pljušte

"Čestitke", "Najljepši ste par","Schillingeri" samo su neki od komentara na niz fotografija koje je objavila poduzetnica Snježana Mehun, a prikazuju nju i njezinog partnera Franza Schilingera u vjenčanom izdanju. Naime, dok ona pozira u vjenčanici kao kraljica Sissi, kraj nje u odori Franje Josipa stoji Austrijanac s kojim je u vezi od prošle godine.

- Ljubav! Nađi nekoga tko ti ostvaruje snove - napisala je kraj fotografije gdje pozira s Franzom i psom Bonnie, a iste su nastale u dvorcu Schönbrunn, a na drugoj fotki dok poziraju je poručila: "Ljubav! Ljubav je sve što ti treba".

Čestitke ne prestaju pristizati, a Snježana nastavlja objavljivati prizore njihove bajke iz Beča na svom Instagramu. U prilogu za inMagazin otkrila je da u novoj haljini njezinog modnog brenda Duchess sve žene mogu izgledati kao "prepolovljene".

- Jesi ti to smršavila u karanteni?! Ma ne, samo imam novu haljinu Duchess koja te prepolovi, što je realno san većine žena! Haljine iz nove kolekcije koje su vizionarski već prije nekoliko mjeseci napravljene da budu svevremenske, slaveći ljepotu ženskog tijela, elegantne i nosive u raznim prilikama od poslovnih do svečanih. A to je i filozofija brenda. Morala sam ju prva isprobati i naprosto ju obožavam! - rekla je poduzetnica i istaknula za nas u jednom intervjuu kako održavaju vezu na daljinu.

– Od početka me podržavao u svemu što radim, isticao i bio ponosan pred svima, svojim poslovnim partnerima, obitelji, objavljivao na svojim društvenim mrežama moje slike potpuno nesebično i ponosno. To me oduševilo. Nije imao potrebu natjecati se sa mnom ni minorizirati me kao osobu koja radi i stvara, a s time sam se, nažalost, sretala u životu, kao i mnoge druge žene – govori iskreno, a na pitanje o izazovima razdvojenosti odmahuje rukom. – Ta udaljenost mi se sada nekako čini mala. Ipak je to “samo” tri sata autom – kaže nasmijano i dodaje: “Često zajedno putujemo i privatno i poslovno.”

