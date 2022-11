Slavni komičar i voditelj Jay Leno ozlijeđen nakon što mu je automobil eksplodirao u garaži

Poznati američki voditelj i komičar Jay Leno (72) zadobio je teže ozljede lice te se nalazi u centru za opekline u Los Angelesu. Kako je objavio TMZ, Jay je u subotu bio u garaži u Burbanku gdje skladišti svoje automobile kada je jedan od automobila eksplodirao. Izvor kaže da je plamen zapalio lijevu stranu Jayeva lica, ali srećom nije mu prodro u oko ili uho.

Odmah nakon toga Jay je odveden na odjel za opekline u Grossman Burn Centru gdje se i dalje nalazi. Još uvijek se ne zna njegovo točno stanje, ali navodno ima malo teže opekline. Zbog ove nsreće Leno je morao otkazati sve obaveze za ovaj tjedan. Inače, u nedjelju se trebao pojaviti i na konferenciji 'The Financial Brand', ali organizatori su rekli da je došlo do 'vrlo ozbiljne medicinske situacije' koja ga je spriječila da se pojavi.

Podsjetimo, Leno je pune 22 godine vodio "Tonight Show". Počeo je 1992. godine a u emisiji je tijekom godina ugostio sve najveće svjetske zvijeztde.

– Kada sam počeo sa showom, marihuana je bila ilegalna i mogao si pušiti cigarete gdje god si htio. Nije postojala Craigslist. Serijski ubojice morali su svoje žrtve upoznavati na starinski način, na autobusnoj stanici u ponoć. Prije 22 godine doista se morali otići po pornić na kiosk, kazao je 2014. u svom posljednjem "Tonight Showu" u kojem ga je zamijenio Jimmy Fallon.

VIDEO: Čarobni koncert Doris Dragović u Splitu