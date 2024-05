Hus o Parnom valjku: 'Mi smo stari bend na početku'

Po prvi put u radijskom eteru puštena je "Kad padne mrak“, nova pjesma legendarne pop-rock grupe Parni valjak. Upravo nova odlična stvar, ali i noviteti vezani uz jedan od najdugovječnijih hrvatskih bendova bili su povod za dolazak Huseina Hasanefendića Husa u emisiju Barbare Kolar na TOP RADIJU.

Otkrio je, između ostalog, poznati glazbenik kada će popularni bend izbaciti novi album, ali je i objasnio kakvu im je energiju donio frontmen Igor Drvenkar. Pohvalio je Hus Igora jer je pokazao veliku hrabrost s obzirom na to da je bilo za očekivati kako će biti usporedbi s pokojnim velikim Akijem Rahimovskim: "pokušaj Akija zamijeniti na taj način da dobijemo nekog njegovog klona je nemoguća misija. On je bio jedinstven, Igor je isto svoj, on pjeva na svoj način.“ Otkrio je glazbenik je li svaka pjesma na kraju ljubavna:

„Najljepše su ljubavne. Nisu sve ljubavne, barem u ovome što ja radim, ali je uvijek ljubav prisutna, ako ništa drugo, barem prema glazbi.“

O novom albumu je rekao:

„Imamo gotov materijal za album. Gotov u smislu da je dovoljno pjesama snimljeno, nisu sve završene. Nisam siguran da je tu kraj, mislim da ćemo još jednu, dvije napraviti...ima još pjesama koje bih volio da se materijaliziraju. Neću obećavati, ideja je bila do ljeta, ali ove godine sigurno. Bit će sigurno barem još jedan singl.“

Kakvu je dobru novu energiju donio Igor bendu, Hus je odgovorio:

„Vrlo kompleksno pitanje. Teško je biti objektivan u toj čitavoj situaciji. Imali smo silnu borbu sami sa sobom uopće donijeti odluku da idemo dalje. Onda kada smo je donijeli, znali smo što nas čeka. Igor je nevjerojatno pozitivna osoba, ne znam jesam li ikada sreo nekog tko je u bilo kojoj situaciji uvijek nasmijan. Ugodan je, topao, ima neku energiju, naravno vjerojatno vezano uz godine, koja je i kod nas probudila neku novu energiju.“

Nastavio je:

„Ideja s njim je krenula zato što je bio drugačiji, drugačije je zvučao od Akija iako danas mogu naletjeti na komentare da je isti Aki. Meni baš i nije, možda je do rukopisa, pogotovo kada pjeva stare pjesme pa onda u nekim momentima malo podsjeća. Ideja je bila da čovjek bude svoj i on to je, mlad je, pokazao je veliku hrabrost jer znaš unaprijed da će biti usporedbi...pokušaj Akija zamijeniti na taj način da dobijemo nekog njegovog klona je nemoguća misija. On je bio jedinstven, Igor je isto svoj, on pjeva na svoj način. U glavama smo formatirani kao da počinjemo od početka s nekom komparativnom prednošću jer imamo katalog. Razvijamo se u nekom novom smjeru zajedno i u podsvijesti nam je jasno da ništa nije zapisano u zvijezdama...Osnovni motiv nam je bilo sviranje.“

Složio se Hus s Barbarom da nema života bez glazbe i dodao:

„Zaista nema...Borbeno je, veselimo se kada idemo na svirke, reakcije su odlične, dvorane su nam pune, sve je pet...Mi smo stari bend na početku.“

Bend uz koji su odrasle mnoge generacije fantastičnom glazbom potvrđuje kako će tu tradiciju nastaviti i dalje. Jedno je sigurno, uz Parni valjak uvijek će postojati kvalitetna glazba, a činjenica da sljedeće godine slave veliki 50. rođendan benda govori o njihovom doprinosu hrvatskoj glazbenoj sceni.

