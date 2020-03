Slavni glumac razorio obitelj zbog ovisnosti, a sada ljubi 16 godina mlađu

Jedan od mnogima omiljenih hollywoodskih glumaca, Ben Affleck proslavio se ulogama u brojnim filmovima kao što su ‘Good Will Hunting’, ‘Gone Girl’, ‘Armageddon’, ‘Argo’ i ‘Dogma’. Iako još iznimno aktivan i cijenjen, cijela karijera mu je, na žalost, bila prožeta skandalima koji su posljedica njegove teške ovisnosti o alkoholu. Upravo je to tema i okosnica njegova novog filma ‘The Way Back’ u kojem glumi alkoholičara Jacka odabranog da vodi košarkaški tim u jednoj školi. Jack je zbog svoje ovisnosti izgubio sve – suprugu, školarinu za koledž, ali i šansu za normalan život.

Slična situacija dogodila mu se i u stvarnom životu. Njegova supruga, glumica Jennifer Garner nije mogla više izdržati suživot s teškim alkoholičarom, pa je odlučila zatražiti razvod. Glumac je u jednom intervjuu kazao kako se dosta dugo znao kontrolirati s pićem, ali da je potpuno izgubio kontrolu u trenutku kad mu se brak počeo raspadati. To se događalo potkraj 2015. i 2016. Affleck tvrdi da je njegovo opijanje dovelo do još većih problema, te misli da mu je razvod najveći poraz i pogreška u životu. Affleck sumnja da je tu ovisnost naslijedio od oca koji se borio s istim problemima dok je glumac odrastao.

– Moj je otac bio alkoholičar... Bio sam svjestan toga kao dijete. Jako je puno pio i bio je, kako se ono kaže, pravi alkoholičar. Pio bi po cijeli dan, i to svaki dan – kazao je jednom prilikom.

Sreću u djetinjstvu ipak, unatoč očevu alkoholizmu, pronalazio je u kazališnim predstavama koje je gledao s majkom. Poslije je s bratom počeo snimati filmove, a uz majčinu pomoć već je sa sedam godina imao prvi pravi glumački angažman. No, iako ga je podržavala u kreativnosti, Chris Boldt je smatrala kako njezin sin može bolje i više pa je štedjela novac da ga pošalje na fakultet kako bi postao učitelj.

No Ben se zaljubio u glumu pa je grčevito nastavio pohoditi audicije. Kada je imao 13 godina glumio je u dječjoj seriji ‘The Voyage of the Mimi’, a potom na nagovor mentora Jerryja Specka, koji je odgojio mnoge mlade hollywoodske zvijezde, i u kazalištu.

Na predstavama se ponovno počeo družiti s jednako ambicioznim glumcem Mattom Damonom. Iako ga je znao od osme godine, njih su se dvojica tada još više zbližila. Ben se nakon toga još nekoliko godina školovao, no 1997. cijeli mu se svijet preokrenuo naglavačke nakon što je s Damonom snimio film ‘Good Will Hunting’. Projekt ih je obojicu vinuo u zvijezde, a horde obožavateljica gutale su sve informacije o njima. Zbog originalnog scenarija koji su zajedno napisali, Affleck je sa svojih 25 godina postao najmlađi dobitnik Oscara u toj kategoriji.

Na šarm zgodnog Bena padale su mnoge glumice, među kojima je i Gwyneth Paltrow, no njegova najpoznatija veza zasigurno je bila ona s pjevačicom Jennifer Lopez. Zaljubili su se na snimanju filma ‘Gigli’, a vezu su započeli 2002. Taj se spoj činio kao pravi pogodak jer su oboje bili na vrhuncu karijera. Svakodnevno su punili medijske stupce te su čak zaradili nadimak Bennifer. Ubrzo su se zaručili, no četiri dana prije samog vjenčanja sve je palo u vodu. Tvrdili su tada da je to zbog pretjerana pritiska medija. No neki upućeni uvjereni su da se to zapravo dogodilo zbog Benova upornog flertanja s glumicom Jennifer Garner, s kojom je završio u vezu započeo 2004. godine.

Činilo se da je Ben napokon sretan. Vjenčali su se 2005. u tajnosti na otočju Turks i Caicos, a u braku su dobili troje djece. No Affleckovo flertanje nije stalo na Jennifer, već je prvom prilikom bacio oko na dadilju njihove djece. Jennifer je odlučila da to neće trpjeti pa mu je 2015. predala papire za razvod koji je, zbog nekoliko pokušaja pomirbe, finaliziran tek 2018. Tada su naravno počeli Benovi problemi s alkoholom. Ben i Jennifer, srećom, još su u prijateljskim odnosima zbog djece, a glumica mu i dalje pomaže u borbi s demonima.

Tako mu je pomogla i prošle godine, nakon što se u medijima pojavi video na kojem vidno pijani glumac gubi ravnotežu i tetura pri ulasku na party uoči Noći vještica.

Glumac je priznao da se napio, ali da ga to neće spriječiti u borbi s alkoholizmom te u želji da ostane trijezan. Video na kojem su mnogi primijetili da tetura objavio je TMZ, a na njemu se vidi kako se Ben, odjeven u tamno odijelo s maskom kostura, pridržava za automobil kako ne bi pao. Fotografi su ga dan poslije uhvatili na putu prema kući bivše supruge, Jennifer Garner, a on im je rekao: – To je bila mala pogreška, neće me spriječiti da se izliječim od alkoholizma.

Bio je dobro raspoložen, a u rukama je nosio veliku čašu ledene kave. Samo dan prije no što je ponovno pio objavio je na Instagramu fotografiju kojom slavi godinu dana bez alkohola. Isto tako je potvrdio da ponovno pokušava pronaći ljubav. Najveća podrška ipak mu je bivša supruga, koja ga je natjerala da se prijavi u kliniku za odvikavanje. Prije no što ga je tamo odvela, pozvala je u posjet sve njegove prijatelje i bližu rodbinu kako bi mu objasnili da njegov alkoholizam utječe i na njih. Nakon što je izašao iz klinike za odvikavanje, išao je na tečajeve wellnessa kako bi naučio budističku etiku i posvetio se zdravlju duha, uma i tijela.

U to vrijeme tražio je ljubav na internetu, točnije putem aplikacija za upoznavanje preko interneta. No, čini se da to nije urodilo plodom jer je novu djevojku upoznao na setu psihološkog trilera ‘Deep Water’. Riječ je bila o glumici Ani de Armas koja je 16 godina mlađa od 47-godišnjeg glumca.