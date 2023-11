Slavni glumac otkrio: 'Imam kćer koja je postala sin, prvo sam poricao a sad to prihvaćam'

Poznati komičar Marlon Wayans (51) gostovao je u radijskoj emisiji "The Breakfast Club" gdje je govorio kako je biti otac transrodnog djeteta. Wayans je napravio i specijal Skittles or Rainbow Child, u kojem govori o tranziciji svog 23-godišnjeg sina.

- Imam kćer koja je postala sin. Moja kći Amai sada je Kai, i tako, pričam o tranziciji. Ne njegovoj tranziciji, nego mojoj kao roditelja, od neznanja i poricanja do potpune bezuvjetne ljubavi i prihvaćanja, kazao je Wayans, kojeg najbolje znamo po ulogama u filmovima "Mrak film 1 i 2", i "Mrak komadi".

U svom intervjuu za "The Breakfast Club", Wayans je pokušao upotrijebiti odgovarajuće zamjenice za svog sina unatoč tome što je nekoliko puta pogriješio. Važno je, rekao je Wayans, osigurati da se njegov sin osjeća potpuno slobodnim u svojoj koži.

Marlon Wayans speaking on the transition of his child. This is beautiful man ♥️♥️ 🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/HfJAfJuI5U