Slavni glumac burno reagirao na pitanje iz publike: Njegova neočekivana reakcija šokirala internet

Američki glumac Adam Driver (39) trenutno se nalazi u Europi, točnije Poljskoj gdje je održan filmski festival na kojemu se prikazuje i njegov novi film 'Ferrari'. Održan je panel pa je glumac odgovarao na pitanja publike. Jedan mladić mu je uputio provokativno pitanje koje se glumcu očito nije svidjelo. Njegova reakcija ubrzo je postala viralna te se proširila društvenim mrežama. - Što vi mislike o scenama sudara? Izgledaju poprilično sirovo, drastično i, moram reći, po meni poprilično jeftino - pitao je sudionik razgovora. Driver koji je tijekom postavljanja pitanja pio vodu iz staklene bočice, s potpuno ravnodušnim i hladnim izrazom lica potom je odgovorio: -Je*i se, nemam pojma? Sljedeće pitanje - kazao je glumac, a potom su se ostali u publici počeli hihotati i naglas smijati. S obzirom na to da nitko nije očekivao ovakvu reakciju Adama, videozapis je ubrzo postao hit na društvenim mrežama.

Podsjetimo, svoj privatni život Adam Driver čuva daleko od očiju javnosti, doslovce kao zmija noge. Zna se da je oženjen s kolegicom glumicom Joanne Tucker te da zajedno imaju sinčića čije ime još uvijek nisu otkrili za javnost. Inače, par se zaručio 2012., a godinu kasnije vjenčali su se na privatnoj ceremoniji s koje u javnost nije procurila niti jedna fotografija sve do danas. Navodno su na njihovu vjenčanju bili Lena Dunham i njezin tadašnji dečko Jack Antonoff, no glumica to nikada nije potvrdila, ali ni demantirala.

Driver je najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Dinastija Gucci, '65', 'Priča o braku', 'Ferrari', 'Posljednji dvoboj', 'Ratovi zvijezda: Sila se budi', 'Ratovi zvijezda: Posljednji Jedi', 'Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera, 'Bijela buka', 'Sad te ostavljam', 'Paterson' i mnogi drugi... Poznato je da je glumca svoj najveći kritičar, a jednom je ispričao kako je jednom pogledao prvu epizodu 'Girls' te je vidio svaki detalj i grešku koju je napravio. Zaključio je kako je loš glumac, a upravo ga je to potaknulo da se poboljša. Neke od svojih filmova nikada nije pogledao, a jedan od njih je i 'Marriage Story' za koji je dobio nominaciju za Oscara. Njegova supruga proslavila se u jednoj epizodi serije 'Girls'.

