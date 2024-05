Baby Lasagna prokomentirao tri rasprodana koncerta: 'Ovo mi još uvijek ne djeluje stvarno!'

U srijedu u podne u prodaju su puštene ulaznice za prvi samostalni koncert Baby Lasagne koji je zakazan za 12. rujna na zagrebačkoj Šalati, a oni koji su već u 12:05 pokušali doći do svojih karata to više nisu mogli. Sve ulaznice već su bile rasprodane. Ubrzo nakon što su ulaznice nestale javio se i Marko Purišić na Instagramu. "Prvi show je rasprodan u četiri minute. Nije mi jasno", otkrio je Marko u nevjerici te dodao da će održati još jedan koncert i to u petak 13. rujna. Ulaznice za drugi koncert u prodaju su puštene u 16 sati, a rasprodane su vrlo brzo. Zbog toga je dodan još jedan datum, samo dan kasnije, 14. rujna, a i karte za ovaj događaj planule su brzo. Marko je tada kazao kako će samo tri koncerta održati na Šalati, a za sve one koji nisu uspjeli uloviti svoju ulaznicu nada se da će se vidjeti negdje drugdje tijekom ljeta. No, Baby Lasagna dojmove o ovako brzoj prodaji koncerta još dijeli. Naime, Marko je otkrio da je tri koncerta rasprodao u manje od 12 sati te istaknuo svoju zahvalu i nevjericu.

"Sva tri showa su rasprodana u jednom danu. Ovo mi još uvijek ne djeluje stvarno. Hvala vam puno, jedva čekam da vas sve vidim", napisao je uz vizual na svom Instagramu.

Podsjetimo, Baby Lasagna je nakon pobjede na Dori i drugog mjesta na Euroviziji najavio kako ga očekuje puno ljeto koncerata, a onaj prvi samostalni najavio je u utorak. Ubrzo nakon što je rasprodan prvi koncert, ulaznice su se brzo našle i u preprodaji. Cijena karte u službenoj prodaji bila je 25 eura, a u preprodaji se dvije karte mogu naći za 80 eura. Odnosno cijena jedna je 15 eura viša. U drugom oglasu može se vidjeti kako osoba preprodaje 20 karata, a za jednu traži nešto niži iznos- 35 eura.

Inače, ranije je otkriveno i da će već 25. svibnja, nastupiti u rodnom Umagu na Sea Star festivalu. Osim toga, Markov nastup je najavljen na još nekim manifestacija, a i sam glazbenik je otkrio da nakon koncerata u regiji ovo ljeto planira i europsku turneju.

