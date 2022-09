Ana Gruica otkrila kako održava besprijekornu liniju i namjerava li imati još djece

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić (39) na Instagramu redovito objavljuje fotografije na kojima pratiteljima pokazuje svoju besprijekornu liniju, a mnogi je često pitaju kako trenira i što jede.

- Treniram od 2005. godine više-manje u kontinuitetu. Naravno, imam pauze i po nekoliko mjeseci, ali se uvijek vraćam sportu. Trčanje, teretana, yoga, boks... U posljednje vrijeme tenis. Sad sam već u fazi kad me boli tijelo ako ne treniram duži period. Slušam svoje tijelo, odgovorila je Gruica jednoj pratiteljici i otkrila koliko često trenira.

Foto: Instagram

- Intervalni trening, kad se uspijem organizirati i mirnija je faza života - treniram svaki dan. To jest pet puta tjedno. I taman kad dođem do negdje, život me samelje i stanem. I tako u krug, napisala je glumica. Jednu je pratiteljicu zanimalo i namjerava li opet zatrudnjeti.

Foto: Instagram

- Čovjek snuje, Bog određuje, poručila joj je Gruica, a odgovorila je i na pitanje kako odgaja sedmogodišnjeg sina Marata, kojeg je dobila u vezi s putopiscem Hrvojem Šalkovićem.

Foto: Instagram

- Kompleksno. Trudim se najbolje što znam izbalansirati old school odgoj Made by Mosor i ove nove skandinavske tehnike. Pa ti sad vidi. Ukratko, strogo ali pravedno - objasnila je Ana.

Gruica je prije nekoliko godina diplomirala na Kineziološkom fakultetu, a od 2018. je u braku s Boranom Uglešićem. Prvi su puta snimljeni zajedno u listopadu 2017. godine, nedugo nakon što je Ana objavila da više nije sa Šalkovićem. Gruica i Boran godinama su bili prijatelji, a prijateljstvo je s vremenom preraslo u ljubav.

VIDEO: Alen Vitasović o alkoholizmu: 'Nije me sram priznati da sam se liječio'