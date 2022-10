Slavni glazbenik prekinuo je vezu s 24 godine mlađom glumicom: 'Životni stilovi nisu im kompatibilni'

Jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-eva David Guetta (54) prekinuo je sedmogodišnju vezu s kubanskom glumicom Jessicom Ledon (30).

- David se udaljio od Jess i njihovi životni stilovi jednostavno više nisu bili kompatibilni. On je morao biti na Ibizi preko ljeta zbog svoje tamošnje rezidencije, dok je ona bila u Americi. Imaju toliko zajedničke povijesti da smo svi oko njih mislili da su stvoreni jedno za drugo, ali nije tako ispalo. Nisu u potpunosti prekinuli kontakt pa se neki od nas nadaju da će se stvari popraviti. Prava je šteta jer su bili sjajan par, ali on si ne dopušta da se previše opterećuje oko takvih stvari, rekao je izvor za The Sun.

Guetta i Ledon svoju romansu započeli su kratko nakon Davidove rastave od supruge Cathy 2014. godine. David je s Cathy bio od 1992. godine i zajedno su dobili dvoje djece – sina Elvisa (17) i kćer Angie (14). Prošle godine objavljeno je da je Guetta djevojci dao prsten obećanja umjesto zaručničkog prstena, jer je prestao vjerovati u brak.

Jessica je nedavno na Instagramu nagovijestila prekid objavivpi kratku snimku uz poruku: "Ulazimo u novu eru i to je bez pardona i puno uvjerenja."

