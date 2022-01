Obožavatelji stali u obranu Graše i jednom objavom začepili usta hejterima: 'Svaka priča ima dvije strane'

Ljubavni život pjevača Petra Graše (45) oduvijek je bio pod povećalom javnosti, a zadnji mjeseci naročito privlači pozornost otkako se saznalo da Grašo ljubi Hanu Huljić (31), glazbenicu i kći našeg proslavljenog hitmejkera Tončija Huljića, koja bi mu ovog ljeta trebala roditi prvo dijete.

Hana i Grašo postali su tema brojnih razgovora, ali i komentara na društvenim mrežama. I dok je većina njih pozitivnih i novom paru žele svu sreću ima i onih dušebrižnika koji se često upliću u stvari u koje ne bi trebali i sude o nečemu o čemu ne znaju dovoljno. Upravo takvima na kraj odlučili su stati Grašini obožavatelji koji su na Instagramu jednom objavom odlučili 'začepiti' usta hejterima.

Foto: Duško jaramaz/Pixsell

Njihovu objavu prenosimo u nastavku:

Svatko od nas ima svoj život. 14 godina razlike između muškarca i žene uopće nije puno, godine su samo broj, uostalom tko smo mi da sudimo? Nije se rodio tko je svijetu ugodio. Nije vam odgovaralo dok je s Danijelom bio, pričalo se da je homoseksualac - ni to vam nije odgovaralo, pitali ste zašto se ne ženi s Danijelom, pitali ste se zašto je uopće s Danijelom, pitali ste zašto ne postane otac Danijelinom djetetu, to ste potkrjepljivali navodima da je homoseksualac... Pitali ste zašto je ostavio Danijelu, a ne znate da svaka priča ima dvije strane i da je to osobni problem tih dviju istih osoba. Tko smo mi da sudimo? Evo vam sada, s onom je koju voli i koja ga voli, živi svoj život, a ne vaš. Postat će otac, da, hoće, odgovara li vam to? Je li sad homoseksualac? Ni to vam ne odgovara? Ljudi dragi, previše imamo svojih problema da bismo se bavili tuđim problemima. Svaki suvišan komentar govori o osobi koja ga je uputila, a ne o onoj osobi kojoj je komentar upućen. Svima sve najbolje, kao i Danijeli, naravno. Nek se svi usreće na svoj način, definitivno zaslužuje najbolje, kao i svaki drugi dobar čovjek. A nama bi bilo bolje da se bavimo svojim problemima, a ne tuđim. Svatko ima legitimno pravo komentirati nešto, ali vrijeđati drugoga i nema baš... Svima sve najbolje, a onima zbog kojih smo ovdje također želimo svu sreću. Na ovoj ste stranici iz ljubavi prema Petru, a ne iz mržnje, ako ste došli širiti mržnju slobodno prođite, a komentar ostavite za sebe. Razmislite dvaput prije negoli ga podijelite i samo se zamislite da ste vi u toj situaciji ili netko vaš.

Znate li vi koliko ima ovakvih priča ljubavi i nitko ih ne sudi? Nikako ne poštujem da netko vrijeđa drugoga i da se netko miješa u tuđi život. Javni život nimalo nije lagan, snosiš se s raznim ružnim, kao i onim lijepim komentarima. One informacije koje se ne znaju, izmisle se te se tako stvara nekakva slika. Fokusirajmo se na svoje probleme... Živjela ljubav ❤️ - stoji u objavi na Instagram stranici Petar Grašo Fan Page.

