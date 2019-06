Slavna glumica kroz suze priznala: 'Silovao me, nisam imala hrabrosti ranije reći'

Glumica Mira Sorvino jedna je od prvih žrtava koja je progovorila o seksualnom zlostavljanju medijskog mogula Harveya Weinsteina, a u srijedu je prvi put otkrila da je bila silovana.

- Preživjela sam silovanje. Nikada to nisam javno rekla i ne želim ići u detalje - rekla je Sorvino kroz suze i nastavila: - Nisam imala hrabrosti reći to na glas, jer je nekada jednostavno nemoguće priznati da se to dogodilo i činim to ovdje kako bih možda nekome pomogla.

Foto: Instagram

Sorvino je svoju priču ispričala na konferenciji za novinare koju je organizirao guverner New Yorka, Andrew Cuomo. Političar traži da se ukine zastara za žrtve seksualnog napada.

Glumica se dotaknula i pokreta #TimesUp i #MeToo.

- Podrška koju sam dobila bila je divna, ali morala sam ponovno proživjeti neke traume, priznala je i dodala: - Bilo me sram. Mislila sam da sam ja nešto skrivila.

Mira je jedna od prvih koja je optužila Weinsteina za neprimjereno ponašanje. Rekla je da ju je u 1995. kada je snimila film 'Moćna Afrodita za njegovu kompaniju maltretirao u hotelu za vrijeme filmskog festivala u Torontu.

- Počeo mi je masirati ramena, zbog čega mi je bilo jako neugodno, a onda je pokušao i nešto više, lovio me po sobi- rekla je glumica svojedobno.

