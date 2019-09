Naša poznata influencerica sudjelovala u prometnoj nesreći

Poznata fitness trenerica i influencerica Martina Boščić, poznatija kao Martina Boss, jučer je u Koprivnici doživjela prometnu nesreću. Martina, koju na Instagramu prati više od 143 tisuće pratitelja, bila je za upravljačem Renault Clia koji je naletio na vozača Opela nakon što je isti stao na pješačkom prijelazu kako bi propustio pješaka, javlja Podravski list.

Sudeći prema fotografijama u nesreći je nastala samo manja materijalna šteta na vozilima, no unatoč tome sudionici nesreće pozvali su policiju na mjesto događaja.

Što se točno dogodilo jučer u ranim poslijepodnevnim satima u Koprivnici pokušali smo doznati i od same influencerice, no njezin odgovor do sada nismo uspjeli dobiti. Ipak, izgleda da nesreća nije previše uznemirila Martinu koja je sinoć na svom Instagram Storyju objavila video na kojem uživa u večeri s društvom.

Pogledajte i kako poznate Hrvatice izgledaju bez šminke.