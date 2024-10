Skandalozna Marinova ocjena! Dvoje kandidata dalo Leoneli desetke, a Marin svega tri boda: 'Kolač se raspao'

Leonela Šop ugostila je protukandidate četvrtog dana 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je 31 bod! Desetke je dobila od Ivane i Ivana, a osam bodova udijelila je domaćici Suzana. Svega tri boda dao je Leoneli Marin - objasnivši kratko - 'jela su bila prejednostavna, a kolač se raspao'.

Pripravu večere započela je Leonela desertom 'Sedam po sedam', a onda se okrenula predjelu 'Idemo u Meksiko'. "To će biti tuna salata s kukuruzom", prognozirala je Suzana, a složio se i Marin. Spravila je i salatu, a onda se okrenula glavnom jelu - 'Zetovom favoritu'. "Meso sigurno", komentirao je Marin i dodao da bi volio pojesti i malo ribe. Ipak, ribe u glavnom jelu nije bilo - odlučila se Leonela za faširance.

Uskoro je ekipa stigla kod Leonele, a ona im je ponudila domaću travaricu, višnjevac i orahovac. "Rakija je bila super danas", ispričala je Ivana. "Leonela je bila opuštena i jedva je čekala da uđemo u kuću jer joj je bilo hladno", dodala je. Pred ekipu je potom stiglo predjelo.

'Idemo u Meksiko' je lijepo izgledalo, ako pitate Suzanu. Marin je kritizirao predjelo jer mu nije bilo vizualno lijepo - nema neki izgled - objasnio je. "Nije bilo ljuto, meksičke salate su pikantnije. Bilo je prejednostavno", dodala je Suzana o okusu predjela. "Okus predjela očekivan, tuna, kukuruz, salata. Sve sam pojeo, ali da je neki wow okus, nije"", zaključio je Marin.

VEZANI ČLANCI:

Stiglo je potom i glavno jelo - faširanci sa špinatom. "Glavno jelo je bilo jednostavno, polpete i špinat. Nedjeljni ručak, klasika", komentirala je Ivana. "Nije bilo specijalno", dodao je Ivan. "Moraju jela biti kompliciranija", komentirao je, pak, Marin. "Prejednostavno, to jelo možemo pripremiti svaki dan. Sve je bilo ok, ali mislila sam da će se više potruditi", zaključila je Suzana.

Za kraj, stigao je pred kandidate desert 'Sedam po sedam'. Napravila je domaćica kolač sedmo nebo, a Ivan je izgled kolača pohvalio. "Izgledalo je kao lava", rekao je. "Trebao je biti ljepši desert, no razlio se... Žao mi je zbog toga. Što se tiče okusa, bio je u redu", komentirao je, pak, Marin. "Desert je bio dobar, sočan, sve kako treba biti", sve je zaključila lijepim riječima Suzana.

Desert je ostavio dobar dojam, baš kao i pokloni. Za kraj, Leonela je priredila zanimljivo iznenađenje - karaoke. Zapjevali su prvi Suzana i Marin - i to Dražena Zečića, a potom su Ivana i Ivan zaključili večer hitom Ivane Banfić i Dine Merlina. "Bilo je predivno", zaključila je o iznenađenju Suzana. Karaoke su oduševile i ostatak ekipe pa je večera završena u veselom tonu.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u od 17.50 sati i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

VIDEO Reperu P.Diddyju prijeti teška kazna zbog seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima