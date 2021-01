Skandal trese slavnu obitelj: Supruga poznatog glumca o ovome je godinama lagala

Glumac Alec Baldwin i njegova supruga, instruktorica joge Hilaria zadnjih nekoliko godina imali su mnogo uspona i padova.

Ali najjače je u svjetskim medijima odjeknuo skandal s Hilarijinim lažnim "egzotičnim" identitetom. Hilaria je, kako pišu strani mediji, godinama tvrdila da je rođena i odrasla u Španjolskoj, točnije na otoku Mallorci, no ispostavilo se da je zapravo samo "obična" bijela Amerikanka rođena u Bostonu te da joj je pravo ime Hillary Thompson.

Prava je istina da su joj roditelji Amerikanci te da je većinu svog života provela u saveznoj državi Massachusetts. Nevjerojatan podatak mnoge je iznenadio jer je Hilaria godinama njegovala ljubav prema "svojoj" španjolskoj kulturi, do te mjere da ona i Alec odgajaju svoju djecu da govore španjolski i engleski.

Zbog cijele situacije Baldwin se odlučila oglasiti te objasniti zašto je godinama lagala o svom podrijetlu.

- Da, ja sam bjelkinja. Rođena sam u Bostonu i većinu života provela sam s obitelji u Španjolskoj i Massachusettsu. Pojasnila bih to ovako: u Europi ima puno bijelaca i cijela moja obitelj je bijela. Etnički sam miks mnogo kultura, a odrasla sam uz dvije - američku i španjolsku - kazala je u zbrzanom i loše artikuliranom videu koji je objavila nakon što je priča došla do javnosti.

- Jako sam sretna što sam odrastala govoreći dva jezika. Moja obitelj i brat sada žive u Španjolskoj, a ja sam odabrala živjeti u Sjedinjenim Američkim Državama. Na mom i Alecovu vjenčanju bila su 44 uzvanika iz Španjolske. Meni je Španjolska jako važna i znam da je moja priča malo drugačija, ali jako sam ponosna na sve što sam postigla u životu - zaključila je Baldwin u videu koji je prema kraju imao sve manje smisla.

Šale na njezin račun na društvenim mrežama ne prestaju već neko vrijeme. Mnogi tvrde da njezina upornost da dokaže da nije "samo Amerikanka" treba biti predmet divljenja. Drugi pak dijele videe u kojima Hilaria svako malo govori sa španjolskim pa se prebaci na američki naglasak. A jedan koji će se mnogima urezati u pamćenje zasigurno je onaj u kojem Baldwin tvrdi da ne zna koja je engleska riječ za - krastavac. U njezinu obranu odmah je stala pokćerka Ireland, koju je Alec dobio u braku s bivšom suprugom Kim Basinger.

- Tako je jadno da se netko pokušava igrati detektiva i zadire toliko duboko u nečiji privatni život, a ne znaju ništa o toj osobi ni kako je odgajana. A i praznici su. Ljudi su depresivni, puno ih prolazi kroz teško razdoblje u životu, evo čak i ja, pa mislim da se stvarno ne bismo trebali ograničavati na to da samo širimo tračeve o nečemu što je stvarno toliko glupo - kazala je Ireland u videu na Instagramu. Iako Ireland brani pomajku, godinama nije imala baš najbolji odnos s ocem Alecom, o čemu i jedan i drugi često govore. Mnogi su posumnjali i da je zlostavlja kada je u javnost jednom izašla snimka glasovne poruke u kojoj ju je, kada je imala 11 godina, nazvao "nepristojnom i nepromišljenom malom svinjom". Sada kada ima 24 izjavila je kako se distancirala od njega, ali da ga voli i poštuje te da joj je njegovo mišljenje najvažnije na svijetu. Odmah nakon nje oglasio se i Alec koji je kazao da trebamo paziti kome vjerujemo i prozvao ljude koji šire mržnju s anonimnih profila. Iako je sama Hilaria potvrdila da je sve što su novinari otkrili istina, Baldwin je u želji da obrani suprugu postao isti kao osoba koju najviše mrzi - bivši američki predsjednik Donald Trump.

- Moram je braniti jer je sve što su novinari napisali o mojoj supruzi pogrešno - napisao je na Twitteru, a mnogi koji ga ne vole upravo zbog toga što javno ismijava Trumpa već četiri godine zadovoljno su trljali ruke, očekujući da će uz sve dodati i hashtag #fakenews, kao što je to gotovo svakodnevno činio i bivši predsjednik - kako bi ga mogli prozvati licemjerom.

Inače, Baldwin je zacementirao svoj status zvijezde još jednom odličnom sezonom popularnog američkog showa Saturday Night Live, u kojoj je glumio Donalda Trumpa. No, iako mu se ostvarila velika želja da Trump izgubi izbore, situacija u privatnom životu nije mu baš bila kao iz bajke. Naime, on i njegova supruga Hilaria u travnju su putem društvenih mreža objavili kako će po peti put biti roditelji, i to nakon tragičnog gubitka dviju bebe u proteklih godinu dana. Hilaria je u samo šest mjeseci imala dva spontana pobačaja i vijest da je opet trudna jako je razveselila cijelu obitelj Baldwin, a onda je u rujnu supruga slavnog glumca objavila vijest da je rodila. Alec i Hilaria vjenčali su se 2012. godine nakon što je glumac gotovo deset godina proveo sam nakon razvoda od svoje prve supruge glumice Kim Basinger. Pomislio je da nikada više neće naći ljubav, ali to se promijenilo kad je sreo Hilariju u ljeto 2011. godine. Navodno je, kako su tada pisali strani mediji, glumac uočio instruktoricu joge te joj prišao rekavši: „Mislim da se znamo", a potom joj uručio svoju posjetnicu i nekoliko dana kasnije njegova buduća supruga pozvala ga je na prvi spoj. Prvi put su se zajedno pojavili i potvrdili vezu na crvenom tepihu na dodjeli nagrada Tony, a već idućeg travnja Alec je kleknuo pred Hilariju te je u lipnju odveo pred oltar kako bi postala gospođa Baldwin.

Vjenčanje se održao u katedrali svetog Patrika u New Yorku, a od slavnih uzvanika na svečanosti su se našli Tina Fey, Woody Allen i Lorne Michaels.

Nedugo nakon vjenčanja par je dobio prvo dijete, kćer Carmen Gabrielu, a 2015. rodio im se sin Rafael Thomas. Želja za velikom obitelji nije splasnula pa su tako 2016. dobili još jednog sina, Leonarda Angela Charlesa, a 2018. stigao je i Romeo Alejandro David. Iako im je ova situacija zakomplicirala privatni i poslovni život, pogotovo zato što se dogodila u jeku pandemije i nakon što je Alec najavio da više neće glumiti Trumpa u SNL-u, obitelj Baldwin izrazito je izdržljiva. Potresao ih je, između ostalog, i još jedan privatni razdor koji se dogodio između Aleca i brata Stephena - i to zbog politike jer Stephen gorljivo podržava Trumpa te je poznata činjenica da od 2016. nisu zajedno proveli ni sekundu te ne razgovaraju. Ipak, bez obzira na sve nedaće i probleme, nikada ne prestaju biti kreativni i stvarati te diljem svijeta broje gomile obožavatelja.