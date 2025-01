Sjećate li se popularnog farmera Žige? Evo kako danas izgleda

Goran Žigo, prepoznatljiv po svom karakterističnom brkovima i autentičnom seoskom životnom stilu, postao je jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske reality televizije. Njegova pojava u emisiji Ljubav je na selu označila je početak njegovog puta prema nacionalnoj popularnosti, pretvarajući ga iz običnog poljoprivrednika u omiljenog televizijskog lika.

"On je čovjek staroga kova. Neobrazovan je, a jako je mudar, kao da se rodio prije dva stoljeća. Svih ovih godina nisam upoznala nikoga sličnog njemu, on je jedan, jedini i neponovljiv. Nema više takvih ljudi", opisala ga je Marijana Batinić , koja je istaknula kako je upravo on kandidat kojeg će najviše pamtiti. Šarmer Žigo se od svog sudjelovanja u 'Ljubav je na selu' malo promijenio. Odlučio je skratiti svoje prepoznatljive duge brkove.

Žigo je svoje korijene duboko pustio u Lučanima kraj Sinja, gdje se i danas bavi poljoprivredom, vinogradarstvom i proizvodnjom domaćih proizvoda. Njegov način života odražava tradicionalne vrijednosti dalmatinskog zaleđa, gdje se posebna pažnja posvećuje domaćoj proizvodnji hrane i održavanju gospodarstva.

Najveću popularnost stekao je sudjelovanjem u reality showu Ljubav je na selu, gdje je osvojio srca gledatelja svojom neposrednošću i iskrenim pristupom traženju ljubavi. Njegova romansa s Nevenkom Bekavac posebno je privukla pažnju medija i publike, postavši jedna od najkomentranijih veza u povijesti emisije.

Nakon uspjeha u Ljubav je na selu, Žigo je proširio svoje televizijsko djelovanje sudjelovanjem u Big Brother showu, gdje je postao poznat po nesvakidašnjem potezu dovođenja vlastite ovce u show, što je izazvalo veliku pozornost medija i gledatelja.

Goran se često predstavlja kao romantična duša koja traži tradicionalnu ženu s kršćanskim vrijednostima. Njegova izjava da će osvojiti ženu svojim pjesmama, vinom i kobasicama postala je svojevrsni zaštitni znak njegove osobnosti. Često ističe razlike između nekadašnjih i današnjih vremena, posebno kad je riječ o braku i odnosima.

Na svojem imanju u Lučanima, Žigo se bavi proizvodnjom domaćeg vina, izradom tradicionalnih kobasica, pekarstvom i uzgojem različitih poljoprivrednih kultura.

Unatoč televizijskoj slavi, Žigo se, prema medijskim izvješćima, suočavao s financijskim poteškoćama. Međutim, njegova pozitivna životna filozofija i predanost tradicionalnom načinu života ostaju nepokolebljivi. Kroz godine je izgradio prepoznatljiv imidž čovjeka koji cijeni jednostavnost i autentičnost.

Goran Žigo postao je poznat po svojim karakterističnim izjavama koje često odražavaju njegovu životnu filozofiju. "Nekad su se žene više željele udavati." "Ženu ću osvojiti pjesmom, vinom i kobasicama." "Tražim vrijednu kršćanku koja će cijeniti tradicionalni način života."

