Sjećate li je se? Hurem je imala turbulentni ljubavni život, a sad je iznenadila fotkom u vjenčanici

Turska glumica Meryem Uzerli (40) domaćoj je publici poznata po ulozi sultanije Hurem u seriji 'Sulejman Veličanstveni', a i nakon emitiranja ove serije nastavila je privlačiti pozornost publike i medija. Tako se u nekoliko prilika do sada oglašava o svom privatnom životu, kao i o ljubavnom životu. Poznato je da je jedna od najpopularnijih turskih glumica snimanje serije 'Sulejman Veličanstveni' napustila iznenada, a za to je bio kriv susret s fatalnim turskim biznismenom Canom Atesom koji je ostavio dok je bila u drugom stanju. Kako je izjavljivala, tjerao ju je na pobačaj. Uzerli se nakon toga odselila u svoju rodnu zemlju, Njemačku, u kojoj je donijela na svijet djevojčicu Lari i počela novi život. Početkom 2021. je obznanila da je rodila još jednu djevojčicu koju je nazvala Lili Koi no ime oca do danas nije otkrila. Nepoznat je i njen trenutni ljubavni status, no turski mediji su pisali da je ljubila glumca Caglara Ertugruloa. Sada je pak na svojim društvenim mrežama objavila fotografiju u vjenčanici.

Nije poznato je li to najava mogućeg vjenčanja ili samo za potrebe reklame, ali njezini fanovi su oduševljeni: 'Nevjerojatna ljepotica', 'Predivna sultanija Hurem', 'Najljepši model za vjenčanice za svijetu', pišu joj pratitelji.

Podsjetimo, Ljepota i osobnost Hurem mnogima su ostali u sjećanju, a po toj ulozi Meryem prepoznaju diljem svijeta. Glumica nakon ovog ostvarenja i dalje radi, a u međuvremenu je postala i mama dvije djevojčice. No, Meryem više ne izgleda kao što je to bilo kada je glumila Hurem. Glumica koju mnogi pamte po njezinoj crvenoj kosi, čini se kako se odlučila za nešto manje upečatljivu boju, onu svjetlo smeđu te je zbog toga teško prepoznatljiva ljubiteljima serije u kojoj se proslavila.

Meryem je aktivna na društvenim mrežama gdje s pratiteljima dijeli gdje sve putuje i što radi. Tako se na ovoj društvenoj mreži glumica tijekom ljeta javila iz Dubrovnika. Glumica je na svom Instagramu objavila nekoliko fotografija i video zapisa iz Dubrovnika, a u jednom od svojih Instagram Storyja otkrila je i da dobro zabavila na rođendanskoj proslavi poznatog turskog biznismena Mehmeta Koruturka. Lijepa glumica pozirala je i na balkonu hotela u kojem je odsjela dok se u pozadini vidi more, a brojne Hrvate oduševila je pjesmom koju je stavila uz fotografiju. Riječ je o pjesmi Crvene jabuke 'Malo ćemo da se kupamo' koja se očito svidjela turskoj zvijezdi koju na Instagramu prati više od sedam i pol milijuna korisnika.

