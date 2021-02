Sjajne svirke uživo i nagrade najboljima: Na Vecernji.hr virtualno pratite treću dodjelu nagrada Rock&Off

Sutra ćemo saznati koja su domaća rock&off imena svojom glazbom obilježila 2020. godinu! Treće izdanje nezavisne novinarske glazbene nagrade Rock&Off ove godine zbog pandemije koronavirusa emitirat će se online, no to ne znači da publika neće moći uživati u nastupima omiljenih izvođača.



Uživo iz Tvornice kulture u četvrtak, 4. veljače u 20h moći ćete pratiti dodjelu nagrade, kao i nastupe iznenađenja nominiranih izvođača. Izravan prijenos moći ćete pratiti na YouTubeu i Facebooku Rock&Off-a te na Vecernji.hr. Je Veux, Alejuandro Buendija, Nika Turković, One Possible Option, Boris Štok, Zvjezdan Ružić i Mark Mrakovčić potvrdili su svoje nastupe na dodjelama nagrada, ali još nisu otkrili sva iznenađenja koja pripremaju. Irena Žilić i BluVinil na pozornicu dolaze u potpuno drugačijem, ali opet iskrenom izdanju, a o čemu se točno radit moći ćete provjeriti 4. veljače.



Žiri Rock&Off-a čini 83 novinara iz relevantnih domaćih medija, a upravo oni glavni su "krivci" i za ovogodišnje nominacije ove nagrade. Oni svakodnevno prate glazbu, preslušavaju nova izdanja i pišu o njima stoga kad oni kažu da je nešto najbolje, onda to zasigurno i jest! Devet kategorija nagrade Rock&Off su: Album godine, Pjesma godine, Veliki prasak, Koncertni izvođač godine, te izvođači godine u žanrovskim kategorijama "Rock&Off", "Pop&Off", "Rap&Off", "Elektro&Off" te "Jazz&Off". Zadnja, deseta, kategorija rezervirana je za medijskog pokrovitelja Iskon i njegovu „Iskonovu nagradu publike“.

Podsjetimo, Alejuandro Buendija, Je Veux, Mark Mrakovčić, Rundek & Ekipa te Valentino Bošković odmjerit će snage u kategoriji Album godine, dok se za pobjedu u kategoriji Pjesma godine "bore" Boris Štok, Goran Bare & Majke, Je Veux, Rundek & Ekipa te Valentino Bošković. BluVinil, Je Veux ili Nika Turković osvojit će Rock&Off nagradu za Veliki prasak godine. Rock&Off snage odmjerit će J.R. August, Mark Mrakovčić i One Possible Option, u Pop&Off kategoriji nominirani su Boris Štok, Irena Žilić i Je Veux, a za Rap&Off naslov godine natječu se Alejuandro Buendija, Elemental i Kandžija. "Gusto" je u kategoriji Jaz&Off, gdje su nominirani Chui, Doringo, Tamara Obrovac, Transhistria Ensemble i Jazz orkestar HRT-a, Trokut i Zvjezdan Ružić. Za Electro&Off izvođača godine konkuriraju ABOP, pocket palma i The Siids.



Rock&Off Nagrade za životno djelo pripale su nezamjenjivim glazbenim kritičarima, Darku Glavanu i Draženu Vrdoljaku.



Dosadašnja izdanja nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock&Off još uvijek se među ostalim prepričavaju i kao jedni od najboljih tuluma u gradu, a iako je ove godine sve spriječio virus koji hara svijetom, organizatori su obećali da će tu “nepravdu” ispraviti na ljeto kada epidemiološke mjere to dopuste.



Više o trećem izdanju Rock&Off nagrade saznajte na službenoj web stranici www.rockoff.hr ili na Rock&Off Facebook stranici, a prijenos možete pratit i na Vecernji.hr 4. veljače od 20h uživo iz zagrebačke Tvornice kulture!



Pokretač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a koproducenti su Tvornica kulture i Unison, uz Iskon kao glavnog sponzora.