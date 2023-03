Sin poznatog repera bori se za život nakon što je pao s petog kata zgrade

Sin repera Flo Ride (43), Zohar Adams (6), pao je s prozora na petom katu stambenog naselja u New Jerseyu.

Trenutno se nalazi na intenzivnoj njezi s teškim ozljedama, piše Page Six. Dječakova majka, Alexis Adams, podnijela je tužbu u ponedjeljak, opisujući nesreću koja se dogodila 4. ožujka.

Navela je i da je dječak u bolnici te da je zadobio prijelom zdjelice, prijelom lijeve metatarzalne kosti, razderotinu jetre trećeg stupnja, unutarnje krvarenje i kolaps pluća. Podnijela je tužbu protiv vlasnika i upravitelja kompleksa, kao i protiv građevinske tvrtke, tvrtke koja je ugradila prozore i još nekoliko drugih. Alexis tvrdi da su prozori na zgradi opasni zbog kojih je njezino dijete s neurološkim poremećajem palo na betonski kolnik ispred zgrade.

Inače, njezinom sinu dijagnosticiran je hidrocefalus, uzrokovan abnormalnim nakupljanjem tekućine unutar moždanih šupljina. Dječak je i autist.

- Kao samohrana majka djeteta s posebnim potrebama, ono što osjećam je noćna mora. Srce mi je slomljeno na milijun komadića, rekla je Alexis za News 12 i dodala:

- Shrvana sam, bijesna i borim se da se pomirim s činjenicom da je moje jedino dijete pretrpjelo ozbiljne ozljede zbog namjernog nemara našeg stanodavca i drugih koji su bili uključeni u nepoduzimanje potrebnih sigurnosnih mjera.

Majka će od optuženih tražiti isplatu svih Zoharovih medicinskih troškova, kao i odvjetničkih troškova i odštete. Kako Alexis tvrdi, Flo Rida, čije je pravo ime Tramar Lacell Dillard, nije uključen u život svog sina. Adams naime ima puno skrbništvo nad Zoharom.

Ustvrdila je i da je popularni reper godinama izbjegavao plaćati školarinu i zdravstveno osiguranje djeteta.

- Sina je vidio samo jednom, i to kad je u prosincu 2016. radio test očinstva, ali je bio okrenut leđima. Bili su u istoj prostoriji. Nije ga htio ni zagrliti. Bilo mu je jako hladno - ispričala je svojedobno za Daily Mail.

Ona i reper upoznali su se 2015. godine, a novo prijateljstvo brzo je preraslo u ljubavnu vezu, koja je trajala do trenutka kad je Aleksis saznala da je trudna.

– Odmah sam mu javila da sam trudna. I sama sam bila šokirana činjenicom da ću postati majka, ali on nije htio ni čuti za to. Htio je da pobacim i nazivao je našeg nerođenog sina je...o zlim djetetom. To su bile njegove riječi – rekla je Alexis koja je u drugom tromjesečju trudnoće saznala da dijete pati od hidrocefalusa.

– Bila sam u groznom stanju. Mislila sam da dijete neće preživjeti i pokušavala sam se ne vezivati za njega. Srećom, Zohar se izvukao, ali njegov život sveden je na konstantne posjete doktorima – rekla je majka, koja je sudskim putem dobila alimentaciju

Reper se danas oglasio na svom Instagram storyju.

- Divan dan, hvala svima koji su mi se javili i izrazili zabrinutost za mog sina, kao i onima koji su molili za njega. Dobiva najbolju medicinsku skrb i čudom preživljava težak pad. Zamolit ću vas da nastavite s molitvama tijekom njegovog oporavka, ali volio bih da to ostane privatna stvar - napisao je reper uz emotikon ruku sklopljenih u molitvi.

