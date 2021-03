Sin Dine Merlina član je njegovog menadžerskog tima, ali rijetko tko zna kako izgleda

Menadžer Hamza Dervišhalidović sin je pjevača Dine Merlina koji se rijetko pojavljuje u javnosti, iako je dio očevog menadžerskog tima.

Naime, poznato je da se Dinina supruga Amela, koju voli od svoje 17. godine isto tako rijetko pojavljuje u javnosti, a tu su praksu ptreuzela i njegova djeca Naida i Hamza.

Hamza ima 29 godina, a prošle je godine dobio sina Nezira sa suprugom Dženetom Tabaković Dervišhadilović, s kojojm je u brak stupio 2019. godine. Ljubav između Hamze i Dženete traje još od srednjoškolkih dana, a u vezi su bili sedam godina.

Foto: Facebook

Podsjetimo, bosanskohercegovački glazbenik Dino Merlin bio je gost HRT-ovog talk-showa "U svom filmu", u kojem je voditeljici Tončici Čeljuskoj otkrio nepoznati detalj o svom životu i karijeri.

Glazbenik je krajem 90-ih razmišljao o povlačenju sa scene.

- Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam tešku depresiju, to ne bih poželio nikome. To se manifestiralo tako da me ništa nije interesiralo, ni život ni smrt. To je bio period kad sam bio biljka. Svašta mi je tada padalo na pamet, razmišljao sam i da napustim glazbu. No, odlučio sam nastaviti i 2000. snimio album "Sredinom", na koji sam jako ponosan, rekao je Dino Merlin.

