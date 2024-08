Silvija iz 'Života na vagi' otkrila planiraju li ona i Mislav vjenčanje uskoro

Ovih dana čak su se dva para, koje je spojio show "Život na vagi" zaručili. Nina Martina Korbar jučer je objavila kako je pristala na prosidbu Marija Mandić s kojim se upoznala u ovom showu, a prošli tjedan zarukama se pohvalila i Silvija Temšić koju je zaprosio Mislav Vlašić. Silvija je sada otkrila i hoće li uskoro biti i vjenčanje i kakvi su im planovi po tom pitanju.

"Polako, još mi se sliježu dojmovi od zaruka. Kako ja volim imati sve pod kontrolom i dobro isplanirati (kao što znate iz showa), moglo bi to sve potrajati", rekla je Silvija za RTL i potvrdila kako će vjenčanja sigurno biti. Par se zaručio na prvu godišnjicu veze i za taj dan Silvija je kupila Mislavu sitnicu za godišnjicu i kada su razgovarali o tome kako će proslaviti godinu dana svoje ljubavi, Mislav joj je rekao kako će on sve organizirati. Ni slutila nije o kakvo joj iznenađenje Mislav priprema.

"Morala sam ići do mjesta iznenađenja zavezanih očiju. Mislila sam da će me iznenaditi odlaskom na neku lokaciju na koju sam željela otići, nisu mi pale na pamet zaruke. Do lokacije smo se vozili po nekim zavojima i čak mi je malo muka jer sam imala povez. Došli smo do Lipe gdje smo bili dva mjeseca u 'Životu na vagi', tamo gdje smo se upoznali. Ondje je pripremio dekicu za piknik, kiflice i vino. Sjeli smo tamo, još smo sreli i neke ljude koji su nas zaustavili i pričali s nama i onda je Mislav otišao do auta i rekao da mora još nešto donijeti. I rekao mi je da uzmem mobitel da malo snimamo da smo tu kod Lipe. I on je kleknuo, zaprosio me, a ja sam ostala bez teksta. Nisam znala što, kako, suze su mi potekle. Osjećam se prekrasno, presretno i nisam to očekivala i baš mi je drago. Baš smo sretni", rekla je Silvija za RTL nakon zaruka.

Nakon završetka showa ovaj par je počeo živjeti zajedno i jedno drugo su motivirali da nastave i dalje trenirati i hraniti se zdravo kako bi uspješno nastavili svoju borbu s kilogramima. Silvija je na prvom vaganju u showu imala 129,1 kilogram, a na finalnom 72,3 kilograma, što znači da je izgubila 56,8 kilograma. Mislav je pak u show "Život na vagi" stigao s 213,5 kilograma, a na finalnom vaganju je vaga pokazala kako je izgubio 88,9 kilograma, što je rekord emisije.

